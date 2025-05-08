《中年3》趙浚承認與陳靜兩度拍拖　否認流出親密照博宣傳

無綫節目《中年好聲音3 登峯之戰》將於本周日假啟德體育園啟德體藝館舉行，當晚7強參賽者趙浚承、張與辰、黃博、李金凱、陳芷盈、劉洋與占士丁丁，為爭奪冠軍寶座作最後決戰。被網上獨傳是內地冠軍的趙浚承卻成為網民熱話，人紅是非多，即被爆婚前曾與性感女神陳靜（Da Da）有過一段情，有二人親密照流出。

近日趙浚承被網民狂翻舊帳，指他在2011年以男團「Sqaure」出道不久，已被揭與Da Da曾拍拖，他們的蜜照還離奇外洩，當時Da Da大方透露兩人在2007年開始拍拖，但不足一年分手，但到2009年又復合一個月，她表示與趙浚承是性格不合分開，故他們再見亦是朋友，又相信趙的為人，不會借洩出親密照做宣傳。而趙浚承亦認與Da Da有一齊過，但戀情僅維持一段短間，他大讚Da Da是好女仔，自己不懂珍惜才搞到分手。對於他是密照流出的嫌疑人物，則強調：「分手後怕勾番起以前嘅回憶，我已經刪除晒啲合照，之前嘅嘢亦收埋晒，將呢段感情封箱。」

之後趙浚承與男團解散後，再以個人身份簽約唱片公司，更曾被譚詠麟點名稱讚，不過成績未見理想，最後決定北上發展，直至32015年與北京女友結婚並育有一子。現年39歲的他一直沒有放棄歌手夢，希望今次可以再挑戰人生高峯。