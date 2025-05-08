韓籍應援襲台！筠熹憂地位不保要轉行

台灣樂天啦啦隊副隊長筠熹，有着前凸後翹傲人身材的她，不時透過社交網分享生活點滴，然而隨着韓籍外援風氣旺盛，筠熹亦忍不住在社交網感慨道：「我是不是要沒落了？」引來不少粉絲擔憂。

日前，筠熹在社交網發文道：「我是不是要沒落了？是不是沒甚麼關注度了呀？」並進一步指出：「不是我們家的寶寶不好，是支持其他人的戰力太強，最愛的工作，卻被自家其他支持者推開，還是提醒我是該換個環境了嗎？」此外，筠熹亦在留言區補充道：「不可以看我每天都開開心心帶歡樂給大家就可以忽略我、欺負我。開心難過都是一天，我想要每天都開開心心，也帶着這樣的氛圍給大家。」最後更難過道：「我是肉做的，我也是會難過，雖然我不常表現出來，可不代表我不會傷心。」隨着貼文曝光，引來不少粉絲安慰道：「你很有個人特色，不需要氣餒，能做自己喜歡的工作很棒，把分內做好，關注就不用太在乎，好歹也是樂天扛霸子呀！」、「我覺得場上最吸引注意的就是你，互動滿滿！」、「你很棒好嗎？但不管如何老話一句你去哪我去哪，哪都別想跑。」、「別想太多，你已經很有名氣了！在球隊裏每個人都是主角。」