大戰AI索女　場面勁銷魂

近年人工智能（AI）嘅發展一日千里，網上出現唔少AI美女，無論樣貌、身材、表情、動作都同真人冇乜嘢分別！AV業界資深人士神仙乙表示，近期日本AV界都出現AI女優，唔止樣靚偈正，仲會同男優進行床上激戰，完全滿足晒AV迷嘅需要！

健美教練

由BOTAN出品嘅《AI神BODY 腹筋×超絕美貌瑜伽教練》，@LISA嘅設定係一名瑜伽教練，身材豐滿，極具健美感，仲擁有一張五官標致嘅青春面孔！故事講述@LISA嚟到現實世界，除咗示範各種瑜伽式子，仲會同男優嚟個床上比併！雖然@LISA係AI美人，但當男優出動精油按摩呢招調情絕技，一樣忍唔住發出鶯鶯叫聲，肉緊表情令人睇得興奮。

雙花夾擊

出自MOODYZ嘅《癡女近未來AI共演》，講述人氣大波妹美園和花嘅身邊突然多咗一名「姊妹」，兩者嘅樣貌同身材簡直係零分別，原來對方係利用高科技複製嘅AI版美園和花！最爆嘅係，呢兩姊妹會喺片中同男優合演3P大混戰，而由於AI和花嘅數據取自真人和花，兩者嘅床技不相伯仲，敏感反應亦冇分別，喺男優挑逗下，更齊齊爆發潮烈潮吹！

腰力驚人

由NOSKINS炮製嘅《AI 美體肚皮舞者》，女主角神田亞依子係一名AI美人，身材屬於薄身大波型，因設定係肚皮舞孃，影片一開始，先表演一場精彩舞蹈，喺鏡頭前瘋狂扭動纖腰，以表現身價！之後，亞依子又會運用驚人腰力，喺男優身上又扭又磨。即使男優改用狗仔式進攻，亞依子亦識得扭腰配合，仲會發出令人打冷震嘅呻吟聲呢！

簡評

本仙一向與時並進，得知日本AV界開始出現AI女優，當然要同大家分享一下。3部作品中，本仙最鍾意《癡女近未來AI共演》，原因係美園和花一向夠淫夠蕩，今次同由AI複製嘅自己合作，稱得上係夢幻共演，最抵死嘅係兩人喺鏡頭前齊齊表演潮吹絕技，令觀眾喺視覺上獲得雙倍快感！