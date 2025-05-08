「美」「泰」雙嬌　魅力沒法擋

Marie Dee一身小麥肌，好有熱帶風情；Miyabii Jung嘅眼神勾人，絕對可以用「騷在骨子裏」嚟形容，唔知大家會鍾意邊個多啲？（互聯網）

女人要令男人心動，咪以為單靠樣靚偈正就實食冇黐牙，亦需要「動之以情」，當中涉及嘅「情」，可以係純情、柔情、熱情，同埋喺今日兩位性感尤物——Marie Dee同Miyabii Jung身上搵得到嘅風情！話時話，兩者都咁索，邊一位更合你意？

陽光氣息

「風情」呢樣嘢，聽落有啲抽象，係咪一定要親身接觸先會感受得到？咁又未必，透過硬照一樣可以散發出嚟，出身於美國麻薩諸塞州弗雷明翰嘅Marie Dee就有辦你睇，因鍾意游水、曬太陽，擁有一身小麥肌，令副偈好有陽光氣息，加埋笑容勁燦爛，予人熱情如火嘅感覺。講起上嚟，Marie Dee早喺2016年開始經營網絡社交帳號，起初以分享生活點滴為主，但發現自從上載咗泳衣照，網民反應就會好熱烈，於是自信心大增，後來更憑住一身內衣加露出半點乳暈呢一招，輕輕鬆鬆地躋身網紅之列，加埋之後開設OnlyFans帳號，網上人氣就更勁。

Marie Dee

出生地：美國麻薩諸塞州

身高：170cm

三圍：34DD-26-36

騷在骨子

眾所周知，泰國不乏樣索偈正又敢露嘅辣模，出身於曼谷嘅性感女網紅兼模特兒Miyabii Jung之所以喺模界冒起得咁快，正正係舉手投足散發出一種媚態，特別係勾人嘅眼神，絕對可以用「騷在骨子裏」嚟形容。查實Miyabii Jung好清楚自己嘅強項，就係有一副令男士神魂顛倒嘅靚偈，所以每次出鏡或出席公開活動，總係打扮得極之性感，火辣身材表露無遺，難怪出道以嚟，人氣不斷攀升。值得一提，阿妹眼見有唔少同為模特兒嘅朋友喺呢幾年積極開拓海外市場，亦有樣學樣，嘗試到韓國發展，相信憑住優秀嘅外在條件，加上性感尺度接近限制級嘅寫真，成功指日可待！

Miyabii Jung

出生地：泰國曼谷

身高：166cm

三圍：34D-24-35

第1回合

鬥風情

一身小麥色肌膚嘅Marie Dee，每當以比堅尼泳衣亮相，定必散發出迷人嘅熱帶風情，襯埋甜到漏嘅招牌式笑容，冰山都會畀佢融化。至於肌膚白晳嘅Miyabii Jung，眼神勾人，風騷到暈，加埋造型百變，性感尺度令人噴晒鼻血！

第2回合

鬥身材

以泰模嚟講，Miyabii Jung對34D車頭燈已經好有睇頭，加埋籮柚有成35吋，呢副偈足以令唔少男人為之心動。當然同Marie Dee比較，略為遜色一啲，畢竟後者生得高挑之餘，心口對34吋肉球有DD Cup，襯埋36吋美股，真係冇得彈！

第3回合

鬥人氣

喺網絡上，兩者都係萬人迷，其中Miyabii Jung嘅臉書有近4萬人訂閱，IG帳號亦有超過5萬粉絲，但同Marie Dee嘅粉絲數字真係冇得比，後者嘅X帳號有近88萬粉絲，而IG粉絲更超過212萬，睇嚟前者要再努力啲至得喇！

Marie Dee勝！

查實Marie Dee同Miyabii Jung都係公認嘅靚女，雖然前者嘅身材佔優，人氣亦領先，但講到風情萬種，兩者可以話係各有賣點，難分高下！