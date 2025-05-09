王敏奕多得渣男　成就美滿婚姻

藝人王敏奕與老公曾國祥結婚近6年，愛得低調甜蜜，但正如主演劇集角色一樣，以往拍拖總會遇上幾個渣男，反而過去的經歷讓她成長，由「超煩女友」變為「順得人妻」，笑言老公曾國祥最開心，成就大家的美滿婚姻。

有「最美家嫂」美譽的藝人王敏奕（Venus）與曾志偉之子、導演老公曾國祥雖然愛得低調，但偶爾放閃也相當甜蜜。兩人於2019年結束6年愛情長跑共諧連理，雖然兩年前因工作分隔兩地，一度傳出婚變消息，Venus亦坦言受盡考驗，當時經歷的牽掛及孤單令她大感難捱，幸而跨過難關，感情依舊，早前更齊齊出席曾志偉的生日派對。

Venus於現時熱播的無綫新劇《虛擬情人》中受盡「渣男」情傷，她日前接受本報專訪時直認亦曾有過經驗。常言道「人生中總會遇上幾個渣男」，她也不例外，但一切經歷亦成就了今天美滿的婚姻，她說：「拍拖都有唔好嘅經歷， 人生梗有遇過幾個嘅（指渣男）。細個我覺得人哋唔好，其實自己都可能冇好好，人哋期望你唔發脾氣，點知你就成日發脾氣，咪覺得你煩囉，所以都係經歷嚟。」在錯誤中學習的Venus不願重複犯錯，她自嘲以前是個「煩女友」，但慢慢作出改變，直到現在成為「順得人妻」，笑言老公最開心：「我以前真係好煩，但有時都諗究竟係有雞先定有蛋先，因為男友對我唔好所以我先咁煩，定係相反呢？真係好難講， 感情就係學習過程，對方係你嘅一面鏡，呢啲人生經歷，都係必經。」

講到渣男「前度」，以前她會覺得對方是背叛，現在則變得心胸廣闊，認為對方移情別戀，都只是對自己的感覺誠實，好過欺騙她。與老公曾國祥由拍拖到結婚相處接近12年， 這段關係比以往易走得多，似乎也要感謝渣男前度，Venus 說：「最大分別係，首先佢（年紀）係大我一截，人生經驗豐富過我，好多問題可以避免，佢會知道我嘅經歷，容易理解，一段成熟關係，大家互相遷就之餘，又可以做自己。」

拍戲做阿媽 高呼怕怕

Venus近期的作品令人眼前一亮，之前的《新聞女王》、《婚後事》，到現時新作《虛擬情人》，但叫好之時卻並未為她帶來獎座，她自嘲：「唔係好少，係冇攞過獎，所以台慶頒獎禮拎到『最佳衣着女藝人』咁開心，但做演員最大滿足係觀眾嘅反應，真心開心過攞獎，滿足感同被認同係推動我有多啲信心去演唔同角色，當然有獎係開心，錦上添花。」

屬新一代花旦的Venus，連神級「視后」佘詩曼亦曾讚賞過，問她會否定下衝擊視后的目標時，她說：「冇一個終極目標，本身好鍾意演戲，能夠演到好爽嘅角色，或者遇到好想合作嘅對手、前輩，提升演技，已經好正。阿佘當然係我好好嘅榜樣，有實力又有偶像外表，係完美演員，佢非常投入，但又教識我放鬆時可以好放鬆，同佢相處係非常好，佢係一個有生活感嘅演員，亦係我想邁向嘅對象。」

已投入拍攝重頭劇《新聞女王2》的Venus，早前剛完成電影《面試特攻隊》，戲中扮演兩孩之母，而早年以歌手身份加入無綫的她亦正籌備第一首自己的歌，直言做歌手不容易：「最難係入錄音室錄音，對我係好大嘅挑戰，入到去緊張到亂晒龍，但就一次比一次好。」說到兩公婆同樣工作忙碌，有否計劃做父母時，她笑說：「我拍嘅戲已令到我好驚做媽媽，自己投入度好高，生仔要長憂九十九，係重大決定， 亦冇聽老公講過想做爸爸，大家冇諗呢件事。」