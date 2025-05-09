【是日通勝】

農曆四月十二

乙巳年 辛巳月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：建屋、取魚、捕捉

忌：祭祀、動土、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：06、18、23

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

金牛座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

雙子座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

巨蟹座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

獅子座：血汗錢不易賺，要有勞而無功的心理準備。

處女座：事業與愛情運皆有顯著上升，好好把握啊！

天秤座：戀愛運上升，能透過小事收獲意中人好感。

天蠍座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

人馬座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

山羊座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

水瓶座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

雙魚座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）猴 是非多

鼠：運氣差，人事問題多，謀事要步步為營。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

兔：情緒不穩，耐性欠奉，有自尋煩惱之嫌。

龍：擺脫小人干擾，個人才華可盡情發揮。

蛇：斤斤計較沒好處，跟自尋煩惱冇分別。

馬：桃花旺，單身者易有令人羨慕的艷遇。

羊：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

猴：是日沖煞，謀事多波折，易招惹是非。

雞：感情關係現危機，不想分手要快補救。

狗：掌握理財之道，有機會從投資中獲利。

豬：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

孖胎八字一樣 為何不同命運

孖生姐妹，或孖生兄弟，其父母一樣，生活環境一樣，不論衣食住行、學習、親戚，都是一樣。為何他們的性格與人生際遇不一樣呢？

不同父母而同一八字命運，其人生不一樣，前幾篇文章介紹過。孖胎的人生不一樣，又是甚麼一回事？一個時辰有兩個小時，分初正，上半部時辰為初，下半部時辰為正。

例如一對孖生兄弟，於初巳時出生，早上9時至10時，是一個時辰的前半部。哥哥的八字推前一個時辰，以辰時出生之八字論，而弟弟出生八字，則以本巳時論。

如果一對孖生兄弟於正巳時出生，早上10時至11時，是一個時辰的後半部。哥哥的八字為本巳時，而弟弟的八字為下一個時辰，以午時為其八字命運。孖生姐妹都是如此。

上半部之時辰，則大孖向前推一個時辰，細孖為本時辰。或於下半部之正巳時，細孖向後一個時辰，大孖為本時辰。所以孖生之兄弟姐妹，其性格命運有分別，因為其八字之時辰變了，這就是推算孖兄弟姐妹之命運，玄學上的技巧。