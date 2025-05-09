娛圈單打︱神一般的存在　單身有錢多Fun

新加坡樂壇天王林俊傑（JJ）忽然捲入桃色指控，吹皺了一池春水。話說有男網民發文，指「在我與前女友一起時，被戴了一個大大的綠帽」，直指JJ買春，其當空姐的前女友正是其後宮佳麗之一，還強調手握影片證據。其後又因為遭人懷疑真確性，甚至發出不自殺聲明，後來又改口稱已跟JJ一方達成和解，耐人尋味。

JJ也不是省油的燈，其經理人公司旋即回應，指「網絡自媒體時代發文便利，我們無從探討個別發文者的發文動機」，又強調「若有人掌握任何違法事證，敬請務必向有關部門檢舉，若否，請勿信謠傳謠」，顯得清者自清，四両撥千斤。

嗱，事件似乎暫告一段落，並未見該網民進一步流出所謂嘅影片證據。但講句公道話，畀帽佢戴嗰位只係前女友啫，女死女還在，何必耿耿於懷吖。何況JJ單身，又冇官宣女友，私下點玩，只要不涉違法行為，真係關人鬼事咩。睇開啲啦，兄弟！

之不過，儘管JJ方面冇承認任何事情，但亦未見強力否認，於是另有網民再次提出「食女之王」嘅討論，甚至有關嘅「階級圖」再次流傳，直指JJ係大佬級、神一般的存在，陳冠希、吳亦凡、羅志祥都唔係佢嗰皮，統統都要向佢下跪，認真巴閉。

網上亦不時流傳約炮食粉絲等傳聞，惟JJ一一否認。點都好，呢啲嘢只要係你情我願，旁人無法批評對錯。更重要係，JJ有錢有面，對好多囡囡而言，吸引力巨大，邊個食邊個，真係好難講得埋。再講吖，單身男人有生理需要，都要搵途徑解決㗎，何需大驚小怪。