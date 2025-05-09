蔡潔慘遭吊起鞭打　與黃宗澤做苦命鴛鴦

藝人黃宗澤主演的新劇《執法者們》於內地甫上架，熱度衝冠之餘更引起熱話。其中一幕戲他被控制去打黑市拳，拳拳到肉觸目驚心，而扮演其妻子的蔡潔則被吊起虐打，兩人可謂名副其實的「苦命鴛鴦」。

由黃宗澤（Bosco）、陳豪、宣萱、蔡潔及陳瀅等主演的新劇《執》劇上架當天一口氣更新3集，即獲劇迷大讚追看性十足，更力壓剛播畢的《奪命提示》，熱度直衝港劇榜首位，相關閱讀量更輕鬆破億。開場時交代Bosco與同事們出任務後成唯一倖存者，首集便死了將近20人的「天崩開局」，以及陳豪與宣萱再合作引發網民熱議，話題性十足，為台前幕後注了強心針。

前晚Bosco及吳啟華等獲邀於網上與內地主播連線直播，暢談自己的角色及與網民互動，期間陳豪用普通話介紹角色名字「劉宇凡」，即被主持人指發音有點問題作出糾正，全場爆笑。而《執》劇的相關花絮及預告片同時流出，扮演富豪及大反派的林嘉華陰招出盡令人心寒，更視Bosco及其「太太」蔡潔如棋子玩弄於掌中。劇情交代「S亡遊戲直播」中，他威脅Bosco為自己落場打黑市拳謀暴利，為直播博流量及控制Bosco，他冷血地找人將懷有身孕的蔡潔吊起虐打，搞到Bosco「跪地求饒」，場面逼真兼話題性十足。

演技大考驗

談到今次角色的性格種種，Bosco於直播中透露：「為了破案，他可以付出任何一切，其至是自己的家庭，跟老婆吵架了。」扮演廉政專員的馬國明指要於「親情與正義間掙扎」，而「律政精英」陳豪則解讀自己角色要掌握「法理人情平衡術」，3位男主角齊齊接受了一次演技大考驗。至於身為廉政公署總調查主任的宣萱則忽然入獄，並與同倉的陳若思上演一段「姐妹情」，教人動容。

今次劇集以多個單元故事構成，當中包括「護送證人遇襲」及「執法部門內鬼」等，通過模擬案件現場，營造沉浸式追劇氛圍，相信將繼續掀起高潮。而Bosco明天將會合馬國明、羅子溢及陳瀅等特意到訪廣州舉行見面會，與粉絲作近距離接觸，繼續落力參與宣傳工作。