陳凱琳帶兩子即興行山　未上山先興奮

藝人陳凱琳（Grace）近年愛上行山，隨住大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）長大，不時跟媽媽一齊行山。近日Grace找來閨蜜龔嘉欣一齊湊仔，更即興出發行山去，但未上到山就先遇上「挑戰」，她在社交網說：「等車位等咗40分鐘，就係為咗可以同仔仔親親大自然！大家都知道我舊年開始愛上咗行山。不過，有時太忙，未必Plan到幾時去，但係人生嘅嘢，有時只靠即興去「計劃」，上幾個禮拜同朋友行完清水灣呢條行山徑，已經好想帶囝囝嚟，咁啱星期一放假，我就約埋嘉欣過嚟湊仔，突然畀我哋諗到去公園玩，but因為holiday所以好多人排隊，still...我哋決定都繼續等，小朋友亦都好有耐性同我哋一齊等，最後我哋終於等到位，大家好興奮！」

Grace一行4人把握機會行山，雖然行到身水身汗，但兩個大朋友、兩個小朋友也玩得相當開心，最難忙是兩個好惹蚊的小朋友，被蚊狂咬，她在社交網說說：「趁太陽未落山，行得幾多得幾多，又撲蝶，阿仔仲要成身畀蚊咬，真係唔好話唔難忘啊！But in the end, it’s these memories that make it even MORE special to us don’t you agree？」