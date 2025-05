陳凱琳帶兩子即興行山　未上山先興奮

藝人陳凱琳(Grace)近年愛上行山,隨住大仔鄭承悅(Rafael)、二仔鄭承亮(Yannick)長大,不時跟媽媽一齊行山。近日Grace找來閨蜜龔嘉欣一齊湊仔,更即興出發行山去,但未上到山就先遇上「挑戰」,她在社交網說:「等車位等咗40分鐘,就係為咗可以同仔仔親親大自然!大家都知道我舊年開始愛上咗行山。不過,有時太忙,未必Plan到幾時去,但係人生嘅嘢,有時只靠即興去「計劃」,上幾個禮拜同朋友行完清水灣呢條行山徑,已經好想帶囝囝嚟,咁啱星期一放假,我就約埋嘉欣過嚟湊仔,突然畀我哋諗到去公園玩,but因為holiday所以好多人排隊,still...我哋決定都繼續等,小朋友亦都好有耐性同我哋一齊等,最後我哋終於等到位,大家好興奮!」

Grace一行4人把握機會行山,雖然行到身水身汗,但兩個大朋友、兩個小朋友也玩得相當開心,最難忙是兩個好惹蚊的小朋友,被蚊狂咬,她在社交網說說:「趁太陽未落山,行得幾多得幾多,又撲蝶,阿仔仲要成身畀蚊咬,真係唔好話唔難忘啊!But in the end, it’s these memories that make it even MORE special to us don’t you agree?」