鍾欣潼出席母校運動會　大爆當年是跨欄女神

藝人鍾欣潼（阿嬌）早前長駐內地，就連之前大師兄謝霆鋒於啟德開演唱會，英皇拉大隊到場，都不見阿嬌蹤影。前日，阿嬌終於由內地返港，有粉絲前往接機，送上鮮花，開心終於見到偶像。而今次阿嬌返港的第一樣任務，就是為母校舉行的運動會擔任特別嘉賓，阿嬌由老師陪同下入場，之後更主持開幕儀式。

期間，她又分享當年於學校點滴。原來當年阿嬌都是好動分子，更是副社長及田徑隊成員，她於現場向各位師妹謂：「我嗰陣喺學校係田徑隊嘅，我係望社嘅副社長，我好enjoy喺學校跑嚟跑去，同啲同學一齊鍛煉，希望各位同學都珍惜短短幾年嘅學校生活，因為出到社會就係另一回事，希望大家今日都好好咁比賽，我記得以前要練啦啦隊口號，有一句叫『勝不驕，敗不餒』，大家都要加油。」阿嬌又指以前每次運動會都於九龍城運動場舉行，完結後就會跟同學仔一齊食嘢，又笑言：「嗰陣同啲同學仔一齊係幾開心嘅！」

在旁的經理人Mani問她當年為何會選擇跨欄時，阿嬌說：「因為嗰陣冇人跨欄呀！我比較鍾意一啲偏門啲嘅，每個小息我都會拎個欄出嚟喺操場度跑，雖然個操場唔係好大，但都幾開心。」