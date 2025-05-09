舒淇再度挑戰爭影后　新作《狂野時代》最後一刻入圍康城

國際影壇年度盛事《第78屆康城電影節》即將於香港時間下周三（14日）凌晨開幕，而大會昨晚突然公布新增幾部入圍今屆康城的電影，其中包括由中國導演畢贛執導、舒淇與易烊千璽合演的新作《狂野時代》，影片確定入圍今屆康城「主競賽單元」，成為今屆唯一一部入圍主競賽的華語電影。舒淇將再次爭奪康城影后寶座！

其實，從4月中康城公布首批主競賽入圍電影名單時，就已有消息傳出《狂野時代》入圍，並預計會入選「主競賽單元」，不過後來沒有下文。而日前《狂》的名字已出現於康城官網的主競賽名單中，但後來被火速遭刪除，暫時原因不明。據知情人士透露，《狂野時代》遲遲未能確定入選，主要是在等內地俗稱「龍標」的電影公映許可證，如今確定參展，也代表該片於大陸過了審批取得發行資格。《狂》是一部科幻懸疑電影，融合超現實、偵探與哲學元素，講述一個機械人在時空漫遊中復活的故事。在近未來，一個女人在一場手術中沉睡，她發現自己的意識之中存在著一具機械人的殘骸，於是她用一種離奇的方式……，充滿懸念。舒淇將飾演片中在手術中沉睡的女人，易烊千璽扮演機械人，而台灣男星趙又廷亦有份演出。據知影片將於香港時間5月23日凌晨於當地舉行首映禮。除了《狂》之前大會已公布香港電影《風林火山》入圍今屆康城「午夜展映單元」。

今次是畢贛繼2018年的《地球最後的夜晚》後再有作品入圍《康城電影節》，《地》當年入圍「一種關注單元」，但最後未能獲獎。至於舒淇，曾有多部作品包括《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等入圍康城「主競賽單元」，而2009年她就擔任《康城電影節》「主競賽單元」評審成員之一。