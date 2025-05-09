4大去污恩物　輕鬆去除衣物污漬

炎炎夏日，相信各位已經告別沉悶的深色衣物，換上輕薄透氣的淺色衣物如白色、淺藍、淡粉等，清爽的顏色不僅帶來視覺上的涼爽，也更能反射陽光，避免悶熱。然而淺色衣物卻容易沾染污漬，大減整潔美觀，以下就為大家整理幾個去污恩物，倘若不幸弄污衣服時也可以試試。

白醋

平時喝茶、咖啡、果汁或紅酒，一不留神便容易滴在衣物上，留下一灘印迹。此時不妨出動去漬能力極高的白醋，弱酸性的它不但對咖啡、紅酒等色素沉澱有一定的分解作用，還能中和異味分子如汗味、霉味，並衣物更柔軟。只需將白醋與水以1：1比例混合，噴灑在污漬處，靜置15-30分鐘後正常清洗，頑固污漬可適當延長靜置時間。

檸檬片

富含檸檬酸的檸檬是天然的漂白劑，能破壞污漬分子中的化學鍵，輕鬆去除污漬。夏天特別容易出汗，並在淺色衣物上留下汗漬，此時只需準備一碗溫水並加入檸檬片，再將衣服放入其中浸泡15分鐘，便可輕鬆亮白又去污。

洗潔精

洗潔精不單能去除碗碗碟碟上的油污，對於衣物上吃飯時不小心沾染的油迹也能發揮功效，皆因它能將油脂乳化成微小的液滴，使其能夠與水混合併被帶走，將洗潔精直接塗抹在污漬處，輕輕揉搓後用清水沖洗乾淨。倘若是頑固油漬則可以先停留約10分鐘，用手輕輕搓揉清水沖洗即可。

消毒酒精

工作或學習時，袖口十分容易沾染上原子筆的墨水，直接丟去洗衣機清洗往往不起作用。其實現在家中常備的消毒酒精就是去除油性墨水的好幫手，它能溶解墨水使其脫離衣物纖維。首先在污漬下方墊一片紙巾，再將沾濕酒精的棉球輕拍污漬至墨迹逐漸淡化，再用清水沖洗乾淨，最後正常洗滌。