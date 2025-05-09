曾與周潤發合作　《格雷五十道色戒》導演占士科尼離世

曾執導過多部電影的美國導演占士科尼（James Foley）日前因腦癌併發症離世，享年71歲。

他的發言人昨日透露占士於本周初在美國洛杉磯的寓所睡夢中離世，據知他患上腦癌多年。占士早於80年代開始執導生涯，最早期執導美國樂壇巨星麥當娜（Madonna）的ＭV，而1986年他經娜姐介紹下認識其夫婿辛潘（Sean Penn）並首次擔任電影導演執導他主演的《義不容情》（At Close Range），從此開展其電影導演之路。翌年，他執導娜姐主演的電影《紅唇儷影》（Who's That Girl）。此外，占士與美國男星阿爾柏仙奴（Al Pacino）在電影《拜金一族》（Glengarry Glen Ross）中合作過。1999年，占士執導周潤發主演的第2部荷里活作品《再戰邊緣》（The Corruptor）。

此外，占士亦執導過多部著名劇集包括《迷離劫》（Twin Peaks）與及後來Netflix的王牌劇集《紙牌屋》（House of Cards）。近年占士再戰影壇先後執導第2及3集《格雷五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）。