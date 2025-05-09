宋智孝爆乳襲台谷海女節目　享受素顏飲酒當醉客

韓星宋智孝昨晚（8日）在台北出席節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映及座談會。提到前一天抵埗後，拉大隊到信義區喝酒並在社交網分享的合照，她笑言當天因素顏沒被認出，非常自在地當了一回醉客，享受難得的自由，又自言是「氣候精靈」，每次到戶外飲酒，天氣也會變好，笑指這就是她與台灣合拍的象徵。

暌違7年訪台的智孝，昨晚身穿連衣裙，谷胸亮相首映，吸引大批台迷熱捧，她與百位幸運粉絲一起觀賞節目首播片段兩粒鐘，甫走進影廳便用中文打招呼：「你好，我是宋智孝，好久不見，你們過的好嗎！」又即場大派心心，結束後更特地走向粉絲堆中瘋狂簽名、自拍及派心，最後更接收了幸運男粉絲的情書，非常寵粉。

智孝在座談會上分享到濟州島體驗海女生活的回憶，最讓她難忘的是海女們沒把她當成藝人，而是把她視作普通人，對她非常親切，讓她很自然融入其中。她表示希望透過節目跟大家分享濟州島海女的文化，理解並尊重海女的生活與價值。

而被問到為何會接受這次辛苦的海女挑戰，智孝坦言隨着年齡漸長，越來越少人會責備或給她建議，才驚覺原來是自己不再主動挑戰，只停留在熟悉的領域，所以她渴望再次去到一個能夠學習與挑戰的環境，讓自己感受到仍在持續成長。