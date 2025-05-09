現身韓國首映勁親民　湯告魯斯與緋聞女友行公園斷正被影

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）連日來身處亞洲宣傳新作《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning），而昨晚他與片中一眾拍檔一同現身韓國饞室樂天電影院SUPER PLEX出席該片的首映禮。

靚佬湯的出現即時成為大批粉絲的焦點，而他繼續發揮「貼地本色」與眾fans握手自拍問好，期間更有fans化身「送禮勤」大送禮物給他。而到戲院內，導演Christopher McQuarrie拎起手機與眾拍檔及在場觀眾自拍大合照，場面熱鬧！

另方面，靚佬湯近期瘋傳與古巴女星前「邦女郎」Ana de Armas搭上，因經常出雙入對而被狗仔隊偷影到。而近日網上亦流傳他們早前於英國倫敦行公園的照片，照片中見到穿上便服的靚佬湯與Ana由兩名保鑣及一女友人陪同下行公園，而當時Ana的愛犬Elvis亦在場，靚佬湯更被影到手執一包「狗糧」，他們邊行邊交談。拍片者留言表示：「你身在倫敦。。。希望撞到Harry（Harry Styles）。。。但意外地。。。撞到湯告魯斯出現。」據知他身在倫敦除了為Ana慶祝生日之外亦與Ana一同出席好友碧咸（David Beckham）上周六晚（3日）於當地舉行的50歲生日派對。