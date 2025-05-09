不忿被指買兇殺人！金秀賢事務所斥「橫豎」一派胡言追加起訴

韓片《殺手代父》女星金賽綸於今年2月16日自殺離世，而男星金秀賢於3月初爆出在女方未成年已交往後，陷入爭議。金秀賢於3月底舉行記者會，爆喊堅稱在女方成年後才相戀，更以損毀名譽為由，向遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」提出約6,000萬港元賠償訴訟。

遺屬前日（7日）透過「橫豎」主持金世義召開緊急記者會，聲稱握有死者生前長達1小時30分鐘的通話錄音，並公開部分錄音內容，聲稱她初中二年級仍未成年，已跟男星金秀賢發生性關係，遺屬控告金秀賢違反《兒童福利法》兼涉性虐待，又大爆提供錄音的舉報者因拒絕金秀賢一方提出40億韓圜收買錄音後遇襲，怒控金秀賢涉教唆殺人，更指事件已驚動美國聯邦調查局（FBI）。

Gold Medalist事務所前日發聲明斥「橫豎」公開的錄音確認為AI錄製及偽造，並指舉報者A某是一名詐騙犯，曾以手中握有金賽綸的錄音內容向事務所勒索金錢，但遭事務所拒絕，並指「橫豎」在記者會上公開的A某遇襲受傷照片，亦並非真實證據，而是從網上下載，事務所怒斥「橫豎」此舉涉損毀名譽、跟蹤罪及偽造證據等罪名，今日（9日）再發聲明，對於主持金世義聲稱金秀賢一方涉教唆殺人，又指FBI介入調查，事務所直斥一派胡言，毫無事實根據，並已構成嚴重誹謗。

今日（9日）Gold Medalist律師團隊強硬回應稱「這明顯是散播虛假謠言」，並表示已對「橫豎」負責人金世義以涉嫌違反《資訊通信網利用促進及資訊保護等相關法律》（名譽損害賠償）和《跟蹤犯罪處罰等相關法律》提出追加起訴，同時亦向金賽綸的遺屬提出損害名譽及誹謗罪的追加訴訟。