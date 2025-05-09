健康與美食　同時兼得

愈來愈注重健康的香港人，對飲食有很高要求。以前就話健康等於唔好食，現時的養生美食花款多多，食材選擇多元化之餘，味道亦變得吸引，無論堂食或買回家，一樣美味。

AI餐飲

AI應用層面大，為大家帶來方便。本地涼茶湯水品牌和數據化健康餐品牌合作，推出融合中式養生智慧及尖端人工智能科技的個性化餐點服務的小飯堂，客人只要在指定平台輸入個人資料、飲食喜好和健康需求，AI便會利用數據打造個性化健康餐飲方案，無論是湯水、健康兩餸飯等都能投其所好，於指定地點自取美食便成，食得精明。

輕「營」之選

經常都話食物最好無添加，即食品牌推出即食輕營套裝，菜式以原型食材入饌，含有豐富營養，而且不含人工添加劑，套裝包括有原味、蒜味香草、黑椒和四川麻辣等7款口味的雞胸肉，南瓜咖喱汁可用來煮意粉或咖喱飯，再加即食烤日本紅大使番薯和紅天使番薯蓉慕絲，分量十足。

好吃養顏

健康美食能帶來養生的功效，也能讓人變得容光煥發。銅鑼灣五星級酒店自助餐廳和中藥保健品牌合作，於即日至5月18日推出感恩母親節之骨膠原美肌自助餐，部分菜式會以正珍珠末入饌打造出珍珠末竹笙奶白魚湯浸魚片、珍珠末瑤柱米湯浸斑片、珍珠末蟹肉炒鮮奶和珍珠末白朱古力蛋糕等美食，5月10日及11日惠顧自助晚餐的母親，可獲括珍珠膠原美肌飲1瓶及及甘肅玫瑰花1樽，將健康帶回家。另外，餅店會推出珍珠末白朱古力慕絲柚子蛋糕。

鮮果果昔

天氣漸熱，來杯果汁夠解渴。美國果昔品牌早前在尖沙咀開幕，果昔以蔬果製作，不添加糖分和添加劑，讓每杯飲品保留天然甜味，口味包括杧果阿哥哥、加勒比熱浪、狂野士多啤梨和薑綠檸香等。巴西苺小島果昔碗以抗氧化的巴西苺加燕麥和水果混合，健康又飽肚。店內還有果昔和小食組合，配芝士火腿酥或番茄橄欖酥等。香港店還有獨家的迷你葡式蛋撻，選擇就更多元化。

靈芝調味

食一道菜，可能會有不同的調味料和大量食用油，變相吸收更多熱量，有沒有想過自己加料調節一下？主打靈芝的健康品牌近日推出靈芝迷你粉末樽和500升油壼，大家將靈芝粉倒入樽內，便可代替鹽為食物作醃製或添味，也可配咖啡、湯水或奶茶等添香添鮮。將之倒入油壼內和食用油混合，用來炮製菜式，同樣方便美味。