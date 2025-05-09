鄺潔楹美國睇Coachella見盡巨星　被物價飆升嚇親

無綫小花鄺潔楹（Judy）樣子甜美嬌的的，加上性格爽朗，故深得粉絲喜愛。她日前在社交網晒一輯新相，穿身白色露肩長裙的她，於街頭擺出不同甫士影靚相，展現弗到漏身形，不過其中一張就見遠處路人舉起雙手，似在為她歡呼助興，相當惹笑。

Judy接愛東網訪問，她笑指當日點完成工作，見有時間於是隨意來個街拍，她説：「其實個日係做完嘢，諗住妝頭咁靚就影啲相，咁啱個遊客就喺到經過。（咁捧你場捉對方合照？）冇啦，都唔識，哈哈！」談到近況，她表示早前趁空檔到到美國9天到處遊玩兼追星：「有一半喺LA，一半喺Coachella，Coachella主要係睇BLACK PINK嘅Lisa同Jennie，不過都仲睇到好多巨星，好似Lady Gaga。佢個舞台真係睇到我眼都唔眨，成個製作都係好Top！」

求學時於美國讀大學的她，透露每隔幾年也會到當地旅遊，不過今次遊程發現當地物價明顯飆升了：「今次返去美國發現好多嘢都貴咗好多，依家畀Tips要畀成20%，我記得大學嗰時，我先畀緊8至10%Tips！」不過她笑指這已是差不多10年前的事，而且當時是於西雅圖讀書，物價可能有所不同。