胡子彤組隊踢波　望走訪校園跟學生切磋球技

藝人胡子彤今日（9日）出席棒球帽品牌活動，曾是香港棒球代表隊成員的他，透露家中收藏了不少棒球帽：「屋企真係超多，特登買咗啲架放都唔夠擺，我去旅行如果有機會行街，我會每個地方買一頂帽，係好多年嘅習慣。」他指保守估計也有數百頂棒帽，自己也不敢數算。他表示因工作忙，已有一段時間沒有練波，早前難得有空檔走到球場跟隊友一起打波，十分興奮，坦言打棒球對他是一種舒壓的好方法。

談到日前網上流出由陳家樂及苗穚偉（三哥）等主演的新劇《無懼》宣傳海報，有份參演的胡子彤表示劇組上年到馬來西亞取景3個月：「成個拍攝都好好玩，三哥好照顧我哋，李璨琛仲有份做幕後製作。（難忘事？）我哋除咗開工，原來全部人都好鍾意踢波，我哋一齊去踢波 然後仲組咗隊波『FC3』，好熱血，返到嚟仲踢咗好多友賽。」他透露隊員也是圈中幕前和幕後成員，希望工作以外能以足球維繫友誼，釋放工作壓力，亦透露大家也希望能走訪不同校園，跟學生切磋球技交流一下。

談到他早前跟同公司的林愷鈴及張蔓莎等開校園騷，他表示之後會繼續以不同組合走訪校園，希望累積更多演出經驗，又表示今年會在音樂方面投放多點時間，目標今年推出3、4首作品，希望儲多點歌開小型個人騷。