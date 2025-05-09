77°突破常規　「翼」轉形勢

常規總是要被打破的，不少概念車大膽地將過往傳統與創意設計融合，成為突破界限的力作。像新近發表的77°，以擁有實用空間的MPV與性能轎跑車Coupe，以及經常出現於超級跑車的鷗翼車門來一次Crossover，同時加入創新科技應用，為未來出行帶來更多新可能。

空氣動力學套件

採用4座位設定的77°是北汽（BAIC）旗下電動汽車品牌極狐（ArcFox）的最新概念Coupe MPV，一對大型鷗翼門幾近覆蓋整個車側，當完全向上展開時，即變出一個極闊的進出口，無論台型和氣勢都十足。平滑的車身採用超輕量化主動式空氣動力學套件，並搭載自適應全地形四驅系統，能於空氣動力模式和越野模式之間自由切換。不僅設置於前部及後部的下擾流會自動作出調節，底盤高度亦會因應城市道路和越野路況自動降低或升高，兼顧到空氣動力之餘，同時可滿足各種地形轉變。

4獨立操控座椅

得益於以電動車平台構建，車廂地台平整，且配備4張可旋轉的獨立座椅及全景玻璃天幕頂。每個座位旁的內門板均設有獨立觸控屏幕，各乘員可就坐姿、溫度、出風量、氣氛燈等輕鬆作出調整。錶台上的特長屏幕則採用非觸控式的手勢和語音操控，揮一揮手便可切換歌曲，或以聲控搜尋資訊甚至發送訊息等。當然唔少得配備可伸縮的扁長橢形電子儀錶及獨特的雙手柄式伸縮軚環，當切換至自動駕駛模式時，不僅電子儀錶和軚環都會收起，加減速腳踏亦會縮回地台，騰出更多活動空間。

人性化出行空間

值得一提，車上採用了名為ARC-FLOW的設計哲學，焦點落在人車關係的系統性重構，目的是藉着先進科技配置，將汽車由簡單的代步工具，變成具感知、情感、會思考和學習的移動出行空間，例如配備可自動識別車主或駕駛者的人面識別解鎖功能，車上智能系統既可透過觸控、聲控及手勢操控，亦具備自主學習能力，可透過記錄用戶個人喜好，主動優化車內設置，包括調整座椅位置及播放偏好音樂等，不再是冷冰冰的載具。當乘客說肚餓時，系統還會按照個人口味提供附近的餐店選擇，相關導航路線及泊車位置等資訊更是一目了然，相當人性化及貼心。