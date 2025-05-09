姜濤自爆仲有3年完約　Edan強調簽約首選MIRROR

男團MIRROR成員Edan（呂爵安）今日（9日）出席代言整腸產品活動，吸引大批「爵屎」（粉絲暱稱）到場支持，Edan除了介紹產品，更抽出幸運粉絲上台玩遊戲、送禮物兼逐一自拍，相當寵粉。

Edan受訪時坦言近來消瘦了不少，除了因吃過代言產品及勤做健身運動外，亦開始吃得清淡，希望上鏡更好看，不過亦指爸爸嫌他太瘦，叫他要多吃一點。他又笑稱自己「痾得」，每天都要「辦大事」，問到可曾試過「忍唔住」而發生尷尬事？他笑指人生當然有遇過，他説：「以前腸胃比較敏感，經常覺得腸胃唔舒服，但本身唔太鍾意用出面嘅廁所，當然試過工作嗰陣想去，個廁所仲好近拍攝場地，但擔心氣味同啲聲影響大家，會覺得好尷尬。」

談到工作，Edan透露稍後會離港幾個星期進行拍攝，但詳情未能透露，亦已開始為個人騷作準備，表示已有一年沒開個人騷，希望今次可給人成熟了的感覺。另提到他們參與綜藝節目《呂光濤米Lo Seoul》，獲韓星崔始源作導遊帶領參觀事務所，對方更笑指會簽他們成為旗下藝人，姜濤高興得自爆跟公司尚有3年合約，隨即引來網民熱議。Edan坦言有看到網上討論，指各人簽的合約也有年期，搞笑指稍後再跟崔始源洽談簽約，有好消息會通知大家。

Edan坦言自己最希望是MIRROR可永續，大家共同進退，問到MIRROR成員問有否談及續約問題？他表示沒有，笑指自己也要回家看看合約，問他若完約會否想簽電影公司向電影方面發展？他表示要拍電影也不一定要簽給電影公司，現時公司在劇集、電影、綜藝節目和音樂方面也有給予機會，強調自己重心仍是首選MIRROR，認為大家能一起走到今天是相當難得，希望能一起走下去，每年開騷跟大家聚一聚，談到若有成員選擇不續約怎麼辦？他笑指會否盡力「掹」住對方，但明白各人也有自己的考量，會選擇會尊重對方。