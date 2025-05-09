梁芷珮爆老公現高山反應做錯事　去女巫市集竟見呢樣嘢

由梁芷珮（Christy）主持的全新旅遊節目《南美潮什麼》，她在新一集中，前往玻利維亞和秘魯交界—的的喀喀湖，在當地人的浮島上體驗撈鱒魚，並品嘗現撈現炸鱒魚；之後再到樹屋，對着日落浸溫泉，享受優美景色；參觀樹屋期間，更突然母性大發謂：「好想囡囡、囝囝同我一齊Enjoy呢個咁靚嘅環境，前提係小朋友頂得住高山反應。」

說到高山反應，原來Christy與老公Kenneth前往天空之鏡途中，老公驚現嚴重高山反應，Christy在節目中透露：「高山症藥我哋都準備咗，但我哋依家暫時仲未食，因為我哋想試吓究竟如果唔食藥嘅情況O唔OK。」最後Kenneth因嘔吐和頭痛，最後還是吃藥。

Christy接受訪問時，談到當日情況時，大爆Kenneth因為高山反應做了傻事：「因為我老公太迷（糊）嘅關係，將其中一啲GoPro片Delete咗，好彩嗰啲內容係一啲唔緊要嘅搭飛機過程。因為今次搭咗21次飛機，我原本係想影多啲飛機嘅Shot畀大家睇，但因為咁今次變咗冇乜飛機Shot。」

Christy還體驗了近年在玻利維亞蔚為風潮的獨特文化活動—女子摔角，原來當地原住民婦女因長期飽受家暴和歧視，故透過練習摔角紓緩壓力、強身健體之餘，並藉此打破傳統性別框架。而女子摔角現場有一個意想不到的互動環節，就是摔角手們會口含一啖水後噴向台下觀眾，Christy見狀即提醒大家：「千祈唔好坐第一排！」

Christy又去了拉巴斯（La Paz）的女巫市集，該市集可找到各種奇特商品，包括藥草、護身符、動物標本等，Christy更深入了解了成為女巫的三大準則，其中一個準則竟然是「被雷劈過而不死」！女巫市集還有販售各種藥水，Christy笑言款式應有盡有：「平時睇開星爺（周星馳）嘅電影好多嗰啲迷暈丹、含笑半步釘，原來女巫市集都有！」