蔣家旻日本歎貴價熊肉：口感煙韌似豬肉

由無綫小花廖慧儀（Jessica）、蔣家旻（Angel）主持的全新旅遊文化節目《日本最美村落》，「日語達人」Angel繼續落京極町，好山好水之旅。她品嘗高級日法 Fusion料理，一嘗比A5和牛更高級的棕熊肉，她說：「個main course睇落係咪好似牛肉，實質唔係。知道之後都好震驚，我從來都冇食過，呢個係熊肉。唔係紅色個紅，雖然都係紅肉，係大熊背脊嘅肉。」又表示口感較煙韌似豬肉，而熊肉售價比和牛更矜貴。之後食的日法fusion菜式及玄米飯壽司令她回味無窮，Angel變身食家品評說︰「壽司有兩個口感，油甘魚好肥美，玄米又好煙韌，件壽司完全唔使沾豉油。呢度嘅食材好新鮮，就咁已經好好味。」配上甜品，便完成一頓豐富晚餐。

Angel接住行程是到訪赤井川村必到打卡點的落合水壩親水廣場，漫天飄雪仿如中山美穗於電影《情書》的情景，雖然寒天食雪糕，但她仍讚不絕口︰「好香濃嘅米味，最正係睇落好似普通雪糕，原來入面有米㗎。」絕對是項開心大發現。

Angel再度獻出第一次滑雪體驗，作為滑雪初哥，她本住「輸人唔輸陣」的前題，為貪靚自辯︰「你知日本人對fashion比較執着，影相嘅時候影相都唔會核突。」經過一輪嚴選，最終揀了一款顏色鮮艷的滑雪裝上陣。在滑雪場經過教練悉心指導，經過個多小時學習後，終於學會煞停，不過到她玩雪橇時，就差點出現意外撞到攝影師，最後有驚無險。