Miffy聯乘第2彈　必搶「多料」限定套裝

日本有機美妝雜貨店Cosme Kitchen與人氣角色Miffy於2月份的合作屢獲好評，最近推出第二彈聯名商品，今次合作適逢Miffy誕生70周年，以「生日禮物」為主題，推出一系列涵蓋雜貨與美妝的可愛單品，將於6月9日至6月16日開放預購，6月20日起在全國Cosme Kitchen門市限量發售。最吸睛的必定是「Miffy杯蓋馬克杯套裝」，純白杯身搭配忌廉紋路設計，靈感來自生日蛋糕，而杯蓋則是Miffy樣子，更可作為杯墊使用，兼具功能性。為粉絲們而設的「Miffy限定套裝」內容豐富，包括伸縮環保袋及多款Miffy聯名化妝品，如Giovanni的甜莓果糖身體磨砂膏、有機伯爵茶包、Mitea ORGANIC有機面膜，以及唇膏。另一款白色的「Miffy伸縮環保袋」設計超萌，袋身上Miffy樣子，手挽則是兔子耳朵，不用時可收細，展開後能裝下A4文件或1.5公升水樽，且隨着布料伸縮，Miffy的表情也會布微妙變化，實用又療愈。系列還推出多款精緻小物，如抱禮物Miffy手巾仔、以Miffy招牌交叉咀為靈感的髮夾套裝，以及僅露出半張臉的劉海夾，盡顯角色魅力。