雲浩影得香港No.1網球手啟發推新歌　搵埋男友做創作

「仙氣女神」雲浩影（Cloud）日前以一身雪白亮麗的運動衣現身網球場，拍攝新歌《別畏高》MV，她表示被好友兼現時香港男子網球歷來世界排名最高的球員黃澤林啟發，認為歌手與運動員一樣勇敢迎難而上，非常熱血。

Cloud再度參與創作，與「有米男友」T-Ma（馬敬恆）等聯手作曲，編曲和監製由T-Ma包辦。她說：「今次係我第一次嘗試呢種曲風，好興奮，亦好開心再次邀請到謙明（金像獎最佳剪接李謙明）擔任導演。（點解選擇網球手作為MV主題？）最初開會時，導演謙明問我做開咩運動，雖然我唔係好叻打網球，但我覺得呢個題材都幾新鮮。而我真係好想畀大家留意多啲網球呢項運動，因為我自己好鍾意睇網球賽，加上我覺得網球手同歌手有少少相似。一場網球賽可能要打2個至5個小時，同一個歌手開演唱會感覺有啲似，即使教練喺場邊，都唔可以講啲咩，上到場就得自己一個面對。好多self talk（自我對話）、自己鼓勵自己，比賽中途有少少氣餒、點樣為自己打氣、點樣堅持下去，我覺得同做歌手好相似。」

作為歌手，Cloud坦言有時候感到迷惘：「有時唔知道自己嘅歌曲啱唔啱大家聽、唔知自己係咪喺一條正確嘅道路上，所以我幾鍾意打網球呢項運動，因為發球可以有兩次機會，如果第一球唔成功可以再嚟第二次。話畀我知，好多事情其實都係有機會，只要裝備好自己就得啦！」

拍攝當日天公作美，Cloud感恩陽光普照：「呢首新歌好適合夏天去聽，希望帶出熱血嘅感覺。」鏡頭前她揮動球拍有板有眼，原來除了平時有打網球，更在拍攝前「補鐘」，她笑說：「為咗今次拍攝，我都有練習咗幾堂，現場仲有製作團隊，第一堂上完之後，導演掹咗教練埋一邊傾，唔知佢哋講乜，可能係見到我嘅表現有啲擔心，希望今日拍到佢哋想要嘅嘢啦！」