五月天啟德騷全場爆滿　5子搭「飛機」登場

台灣天團五月天2025年《[#5525 回到那一天] 25周年巡迴演唱會》香港站由今晚起（9日至11日及13日）假啟德主場館舉行共4場應歌迷「五月之約」，作為首支進駐啟德主場館的亞洲樂團，全面升級的舞台設計今晚首爆光，採用巨型五球舞台及頂尖聲光技術，打造震撼視覺效果。場內餘4萬座位全爆滿，主舞台有紅、黃、粉紅、藍及綠圓形大燈，未開騷前，大螢幕出彩色的圑名「MAYDAY」，歌迷未開騷前興奮，不停大叫，場面熱鬧。

個唱正式揭開序幕，巨型屏幕播出五月天成員在機艙的疏乎短片，見怪獸和冠佑正歎香檳，之後就是印有「FLY TO 25TH」的私人飛機全貌，當專機正式登陸後，圑長怪獸率先和觀眾打招呼，之後就到主音阿信等輪流落機，畫面似上次空降到港類似，之後五子正式登陸舞台，巨型屏幕一轉出現太空的畫面，而怪獸除去外套，只着背心露出一對麟麒臂邊唱邊彈結他。

大概6時已有大批樂迷從啟德站前往主場館，人群大致有秩序。啟德體藝館場外螢幕亦播放五月天演唱會宣傳片段及海報，有樂迷在螢幕下等待打卡。而場外閘口亦有中港巴士公司工作人員在現場售票。

附近商場設有五月天Q版人形公仔，成個人咁高供途人打卡，商場巨型LED屏幕每當播出演唱會廣告，亦成為打卡點。售賣五月天精品店門外大排長龍，其中限量T恤、八達通卡及卡套開騷前經已售罄。

當5子正式踏上舞台，身後的巨型屏幕不斷變化，出現太空及停機坪的畫面，而演唱會的舞台效果全面升級，有頂尖聲光技術，打造震撼視覺效果，連唱4首歌，包括《OAOA（現在就是永遠）》、《孫悟空》、《入陣曲》及《乾杯》後，石頭表示多謝歌迷陪伴了天圑25年，又問歌迷是否跟他們一樣首次到臨新場館，第一次同一時間跟數萬香港人見面，隨即召集全場大聲叫喊。

瑪莎以廣東話自我介紹及問好：「你哋好唔好？」又謂跟去年不同是在戶外開騷沒有冷氣之餘又要冒大雨，但今年就在冷氣開放的場館演唱，又問：「大家坐得舒不舒適，這裏是否好乾爽，雖然逼留時間不長，但我會把握時間跟大家見面。」怪獸表示聽到石頭的叫聲，覺得耳朵快聾了，又因因休息了一段時間，所以狀態大好，望歌迷用盡體力投入看騷。冠佑被歌迷大讚靚仔，又開心謂：「今次開騷好爽，不用再汗流浹背，但沒有流汗又不似五月天。」主音阿信則謂在室內很舒服，冠佑又笑說太舒服易令人睡着，阿信又答現時時間尚早會繼續唱，又問每年歌單一樣，為何歌迷仍入場，不過今次場地不同，所以歌單亦有改變，又憶起當在咖啡室開騷，問現場：「你們可有來看騷？我猜哪餐廳已結業了，我希望和以前一樣可跟觀眾近距離接觸。」