倪嘉雯秀髮成焦點　拍喊戲出位謙稱太幼嫰

無綫劇《虛擬情人》中，飾演鄧智堅親妹的倪嘉雯（Carmen）其甜美笑容、委屈爆喊、或是充滿少女情懷的開心「小奔跑」迷倒不少劇迷，網民留言大讚她「秀髮超美」。

原來《虛》是Carmen首個要拍攝喊戲場口的劇集，對於自己當時表現，她接受訪問時自嘲太幼嫰：「真係有好大進步空間。因為呢套劇都拍咗一段時間，對於當時嘅我嚟講哩係好有挑戰性、同埋拍之前都好期待嘅。我記得當時自己拍攝經驗唔多，最多都係做主角後生版，但係要情緒波動同喊晒嘅戲我印象中嗰時之前真係未做過。」

Carmen續指由於喊戲對手是前輩林景程，故拍攝前夕難免感到緊張，但幸好景程全程耐心照顧及教導，令她可以在完全放鬆的心情下完成拍攝：「雖然景程係前輩，但我哋對戲時，佢係完全令到我感覺唔到有壓力，佢會叫我放鬆啲，好記得嗰場我第一take 係做唔到嘅，但景程有畀空間我去醞釀情緒之餘，亦有同我分享佢一啲心得、亦有喺對白度幫我，所以我真係好多謝佢。」

對於秀髮獲讚，Carmen 坦言很開心，並大方公開護髮心得：「我其實好用心打理（開心笑）。因為拍劇唔同角色都會有唔同髮色要求，我淨係開劇先會染頭髮，如果唔使開劇就會畀頭髮抖下，好少染頭髮。因為成日 set 頭，所以平時我會將髮膜當護髮素用，洗完頭一定會用髮尾油，用任何熱嘅嘢好似吹頭、夾頭髮前，都一定會先搽抗熱 product 打底，同埋個個月都做一次 hair treatment。」