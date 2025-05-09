中年好聲音3決賽前夕預熱　「大魔王」黃博獲父母來港打氣

無綫歌唱節目《中年好聲音3登峯之戰》將於本周日（11日）晚假啟德體藝館隆重舉行，翡翠台進行現場直播，緊接播出《中年好聲音3王者駕到》。本周六（10日）晚將播映時長半小時的《中年好聲音3之決戰前夕》為決賽進行預熱。節目率先披露了決賽評分準則外，七強歌手還輪流分享決戰前夕心情及參加《中年3》的最難忘時刻。

被視為「男大魔王」的張與辰，直認決賽前夕「心情好忐忑」：「我好期待決賽快啲嚟，因為我好想企喺舞台度唱我首決賽歌《One Moment in Time》；同埋11號係母親節，可以喺嗰度唱首靚歌畀媽媽聽，我覺得意義好大。」張與辰續指母親當年為了養家放棄音樂夢，並改為將夢想託付在自己身上。與辰又指自己一路這麼努力，就是為了爭取一個機會讓別人看到。

「女大魔王」黃博則希望決賽前夕有覺好瞓：「我希望可以內心平靜啲去享受個舞台，無論名次幾多，我覺得我都已經贏咗。比賽最大得着我覺得係搵番曾經好揮灑嘅自己。」黃博續指爸爸媽媽專誠提前來港為自己打氣：「佢哋希望多啲照顧我嘅生活，黃博呀，11號比賽完，咩結果都好，都要開心接受，能夠嚟到呢度已經好叻架喇。」並哭着感謝曾鼓勵過她的人。

李金凱則坦言沒想到自己的歌能感動這麼多人：「有朋友真的有因為我，情緒變得沒那麼緊張，從而慢慢有了好的轉變；當我知道這些後，心裏的興奮和感動沒有辦法說出來，他們讓我知道我還有屬於自己的價值…我從童年幻想着來香港、到走上這個舞台，我用了整整 24年，所以金凱，你已經贏了！」

趙浚承則指參賽最大動力來自家人、尤其是兒子：「我想畀佢睇到爸爸好努力去做一件事，對於自己到呢刻都冇放棄，仲有得唱歌，都覺得好好彩。」占士丁丁則坦言想贏：「我第一次現身舞台時，個個都覺得我係gimmick，我證明咗大家錯了。我呢過去九個月真係好勤力好勤力，我覺得綜合咁多年打工生涯，學唱廣東歌係我最艱難嘅一課。」陳芷盈則坦言曾有一刻想過退賽：「真係唔容易，有時唱出嚟嘅歌唔係個個認同，甚至網絡上面好多批評。」她續指全靠信仰支持走到今天。