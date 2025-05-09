蔚雨芯遭起訴！涉呃藝人投資美容中心580萬元　挪用公款逾310萬

藝人蔚雨芯（原名劉蒨樺）涉嫌詐騙一名股東投資共580萬港元於其開設的醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬港元，昨日（8日）被廉政公署落案起訴。被告已獲廉署准予保釋，下周一（12日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

被告劉蒨樺，31歲，蒨斯樺醫學美容有限公司董事兼股東，被控共3項罪名，即1項盜竊罪、1項欺詐罪，以及1項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》。案情指，於2022年5月至9月案發期間，被告是一名藝人，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬港元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

其中2項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬港元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬港元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。

餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬港元開支而耗盡公司其資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬港元作為廣告費用。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。