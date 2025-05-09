大S逝世近百日　小S終打破沉默：我得真的振作起來了

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月初於日本病逝，本周日（11日）是其離世百日，同時正值母親節，早前有指S媽與小S仍深陷傷痛之中，而今日小S終於打破沉默，相隔2個多月再度更新社交網，更開腔罕談大S，提到大S從小到大都是其後盾，只要遇到不敢做的事都靠對方鼓勵：「我人生的大小事，一定都是第一個跟她說，因為我需要她的意見，也需要她的鼓勵！懷孕了打給她，我話都還沒講，她就說：妳懷孕啦！然後立刻幫我想如何讓我媽不抓狂！我失業低潮的時候，想假裝自己可以當家庭主婦，她跟我說：徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？然後鼓勵我繼續主持！」

她坦言還有很多問題想問大S意見，亦想「擁抱總是一副堅強萬分、內心其實很脆弱的她」，而對於傷痛多時，她決定重新振作：「接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裏，因為妳會永遠在我心裏，永遠，直到我們見面的那刻！」又向媽媽喊話：「徐媽媽請好好愛護自己，媽，大家都會記得珊珊（大S）的。」

另外，大S好友蔡康永亦發文，指同樣深受大S影響：「徐熙媛總是用最絕對的語氣，回答我的各種猶豫不決：『你一定要擦這個』、『不可能有那種事』、『怕甚麼？誰怕誰呀』、『你這樣衝過去就對了』，都是這種斬釘截鐵的回答。我並不是一個懦弱的人，但每次聽熙媛這樣回答，我都還是會不由自主的被她給鼓勵到，好像事情根本沒有我想得那麼可怕。我很想念這種被鼓勵的感覺。徐熙媛，以後我會繼續模仿你的語氣，鼓勵我自己。」與此同時，他亦向S媽送上鼓勵：「徐媽媽，你生了很棒的女兒。生養女兒這件事、我一點也沒有發言的資格，但如果有資格，我實在想頒很多獎還有很多糖果給你。因為你，我的世界才可能出現大s和小s這麼精彩又美好的人。我從來沒有為這件事，認真向你道謝過，母親節來了，徐媽媽，謝謝你。」