夏實晴香　車壇G奶新人王

喺日本，除咗演藝界、寫真界、模特兒界同AV界有大量靚女搵食，賽車場一樣有好多美女以性感裝束現身，為車隊同車手打氣，順便向場內觀眾派吓福利，而今日為大家介紹嘅夏實晴香，更加係賽車女郎界嘅新人王！

高挑大波

好多人話，日本嘅寫真界同賽車界有密不可分嘅關係，一方面有唔少寫真女郎會客串做車女，另一方面又有部分車女喺紅咗之後獲邀拍寫真，包括人稱「完售女王」嘅忍野沙羅，同埋擁有「女神之笑容」嘅川瀨萌。至於現年26歲嘅夏實晴香，可以話係繼川瀨萌之後，人氣最強嘅車女，除咗有一張艷麗面孔之外，笑起上嚟甜度十足，最緊要係身材冇得彈，一來身高有成5呎6吋，雙腿夠晒修長，二來心口有對脹卜卜嘅G奶，襯埋圓潤上翹嘅美股，簡直係將所有吸引男士眼球嘅賣點集一身！

冠軍得主

夏實晴香一心諗住成為知名模特兒，所以由家鄉大阪搬到東京居住，一邊打工，一邊尋找入行機會，期間開設咗社交帳號，做吓網上直播，慢慢累積人氣，結果成功躋身網紅之列，亦為圓夢打下好基礎。2023年，晴香如願成為模特兒，仲開始以賽車女郎身份登場。上年，阿妹喺「2024年度賽車大使大獎」中，勇奪新人部門嘅冠軍獎座，仲獲得賽車錦標賽SUPER GT選為活動大使團隊「SWISH」嘅成員之一，負責宣傳賽事之餘，更有機會喺唔同舞台上又唱又跳，可謂雙喜臨門。

作為近年冒起得最快嘅車女，夏實晴香有大把工作在身，包括頻頻參加攝影活動，登入其社交網，就會知道佢嘅近況，同埋喺工作過程中拍下嘅靚相。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎6吋

三圍：36G-24-36