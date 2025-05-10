【是日通勝】

農曆四月十三

乙巳年 辛巳月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、出行

忌：動土、開渠、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：09、13、26

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：為伴侶安排一次難忘約會，可令感情升溫！

金牛座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

雙子座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

巨蟹座：趁順境時懂得自我檢討，事業進步更顯著。

獅子座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

處女座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

天秤座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天蠍座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

人馬座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

山羊座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

水瓶座：自律言行態度與脾氣，小心處理家庭問題。

雙魚座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）雞 多阻滯

鼠：多為伴侶着想，可令感情關係更牢固。

牛：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

虎：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

兔：做事踏實有計劃，沒有問題可難倒你。

龍：事業發展有轉機，但要敢於接受挑戰。

蛇：忙了整個星期，不妨趁周末好好休息。

馬：有可能遭到伴侶誤解，需要加強溝通。

羊：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

猴：工作運一般，再不保持專心會出問題！

雞：是日沖煞，工作運下降，謀事多阻滯。

狗：財運平平，進行投資活動要留意風險。

豬：偏財旺，利投資，但要提防貪勝不知輸。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽雙子+上升土象=？

太陽雙子、上升金牛

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和好奇心，但上升星座金牛使他們的外在表現更為穩重和踏實。他們初見時可能給人一種可靠和穩健的印象，具備金牛座的耐心和實際性。他們天生愛好美食和舒適的生活環境，並且重視物質和安全感。他們在處理事情時會表現出穩定和慎重的態度，在熟悉環境中，雙子座的靈活性和溝通能力會讓他們在追求穩定生活的同時，享受多變和趣味的生活方式。

太陽雙子、上升處女

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和適應性，但上升星座處女使他們的外在氣質更為謹慎。他們初次見面時可能給人一種細心和有條理的印象，具備處女座的實用性和關注細節。他們天生追求完美，擅長解決問題並且注重健康和衞生。在熟悉環境中，雙子座的靈活和變通能力會讓他們在複雜的情境中游刃有餘，而處女座的特質會使他們的表現更加高效和精確。

太陽雙子、上升山羊

這個組合的人擁有雙子座的好奇心和多樣性，但上升星座山羊使他們的外在形象更為嚴謹和有責任感。他們初次見面時可能給人一種可靠和穩重的印象，具備山羊座的耐力和實際性。他們天生有着強烈的責任感和目標導向，並且在面對困難時能夠堅持不懈。他們重視事業和社會地位，常常為了實現目標而努力不懈。在熟悉環境中，雙子座的靈活性和溝通能力會讓他們在職業和生活中找到平衡，並實現自己的理想。