東方日報C2：楊冪仆到盡降呢爛做 　趙麗穎見「紅」風騷坐正

內地女星楊冪近年影視作品連環仆，為保飯碗，近期接Job可謂「大小通吃」，不但在電影《長安的荔枝》為名氣一般的莊達菲作陪襯，更降呢接拍清潔用品廣告！相反，同是「85後」花旦的趙麗穎影視齊飛，更在張藝謀新片坐正女主角，高下立見！

楊冪去年主演的劇集《哈爾濱一九四四》及電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》成績強差人意，《沒》片上映5日更草草撤檔，對一直事業算是順遂的她來說，絕對是沉重打擊，加上近年不少「95小花」如趙露思、虞書欣等崛起，令其廣告女王地位亦有所動搖！

頻頻做「串星」

未知是否因演藝事業四面楚歌，楊冪近期接Job大小通吃！早前盛傳由她主演的電影《長安的荔枝》近日官宣，原來她只是「特別出演」，為舊東家「嘉行」旗下女星莊達菲作配，因莊達菲名氣一般，令網民議論紛紛，認為她有降呢「爛做」之感。莊達菲一直被傳有背景兼出身大富之家，所以才可坐正做主角；而即使楊冪跟該片導演兼演員大鵬稔熟，亦不應接拍令自己如此尷尬的電影。她於片中與大鵬演夫妻，近乎素顏演出，加上造型古樸，顯得老氣橫秋，亦惹來不少負評！

除了《長》片，楊冪早前客串電影《刺殺小說家2》亦引起熱議，因她在首輯坐正主角，但開拍新一輯時，其名字卻消失於演員名單中，反而憑劇集《繁花》人氣急升的辛芷蕾卻有份，令其粉絲大為不滿，想不到楊冪轉個頭又做「串星」，令人大感意外。此外，楊冪在廣告界的地位亦受「95後小花」趙露思及虞書欣等威脅，為開拓財路，最近她連清潔用品廣告亦照殺，身穿閃亮晚裝拿着清潔拖把拍廣告，被網民取笑騎呢至極！

同人唔同命，另一「85後花旦」趙麗穎早年曾因楊冪粉絲點錯相而感不快，其後雙方傳不和，多年來頻被網民作比較。近年趙麗穎在影視界成績亮麗，去年榮膺飛天獎及金鷹獎視后外，又演出張藝謀執導的電影《第二十條》，令她在影壇的地位更上一層樓，下月雙方再度合作，趙麗穎還坐正做主角。心情靚爆的她，前晚以粉紅頭髮新造型開直播，直言現時最大心願是到處走走，重點是不要讓人認出，想過平凡人寧靜的生活。

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