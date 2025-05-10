天王撐啟德騷！五月天爆初來港被當廁紙　冇小齊一定冇人識

五月天2025年《[#5525 回到那一天] 25周年巡迴演唱會》香港站於啟德主場館舉行共4場演唱會，昨晚（9日）頭場順利完成。舞台採T字型設計，主舞台的另一端有一個小舞台，五月天唱着《戀愛ing》和《派對動物》時，阿信、怪獸和石頭走落台，與觀眾近距離接觸。

今次演唱會加插有即場點唱環節，與觀眾互動十分搞笑，瑪莎選中坐「山頂位」的女歌迷點歌，由於歌迷座位跟舞台有一段距離，他們聽不到歌迷想點唱甚麼歌，僅聽到是8個字，阿信笑言：「我聽到哈哈哈哈哈哈哈哈，是周杰倫的《雙截棍》嗎？」之後唱出《生存以上 生活以下》；不少觀眾早有備而來帶備大張點唱紙，有人自製冠佑肖像雞仔，其他成員就取笑冠佑是「小雞」，冠佑沒好氣說：「照片不能亂用。」勁爆笑。阿信表示10年沒有跟母親過母親節，因為五月之約都來香港，有少許遺憾，然後唱出送給偉大母親的《洗衣機》。

昨晚阿信特別感謝一個人，他說當初來香港時，沒人認識五月天：「還問是否廁紙『五月花』，好多謝一位前輩，不是他做好多宣傳，五月天不會有那麼多人認識，冇這位天王，帶不到五月天來到這裏。」接着說：「任賢齊（小齊）前輩在哪裏？」射燈照着包廂位置，小齊企起身揮手。阿信表示希望下次可以做小齊演唱會的嘉賓為他陪奏。

阿信並發表感言，指五月天到過香港好多地方唱歌，包括酒吧、主題公園、紅館、海濱，現在來到這場館：「場地改變，但是我們五月之約沒變，一同經歷風雨，五月之約是最珍貴的紀念。香港，我們回來了。」說到五月之約是最重要的承諾，希望明年後年大後年，一直唱到80歲，也希望大家健健康康、平平安安：「因為沒有你們，我們甚麼都不是。」阿信又講笑問剛才點唱的歌迷可否唱到超時。

五月天首場三度Encore，共唱了8首歌，包括《知足》、《溫柔》、《笑忘歌》、《倔強》、《傷心的人別聽慢歌》、《第一天》、《盛夏光年》和《香水》，阿信問大家是否滿意時，想起之前的場地帶點感慨地說：「之前要經歷打雷、下雨、閃電、不能繼續唱的日子，感謝大家在風雨中陪伴渡過。或許有一天五月天不會再有這麼多人喜歡，或許在香港的街頭或茶餐廳，大家仍記得就來，五月之約還在。」演唱會於晚上10時半結束。