必學夏日底妝秘訣　愈夜愈美麗

香港夏天悶熱潮濕，甫一出門即刻汗流滿面，精心打造的妝容輕則溶妝、重則斑駁、眼線暈成一團，變成大花臉。夏天想要底妝持久，愈夜愈美麗，就要試試以下適合油性和混合性肌膚的「清爽持久底妝」，秘訣在於二次清潔肌膚，加上控油妝前乳以及輕薄底妝。

Step1：二次清潔肌膚

化妝前最重要的步驟就是妝前護膚，目的就是將膚質調整成中性肌膚的狀態，不油不乾。油性和混合偏油性肌膚大多都有皮脂分泌旺盛的問題，因此妝前的二次清潔尤為重要。洗臉後以清爽化妝水浸濕化妝棉，順着肌膚紋理擦拭皮膚，至於額頭、鼻翼、下巴等部位可以畫圈擦拭，發揮去除角質和多餘油脂的效果，再噴上一層保濕化妝水，皮膚觸感軟彈不黏膩即可。

Step2：控油妝前乳

由於油性肌膚出油量特別多，容易脫妝、溶妝，建議上妝前在出油量較多的位置如眉心、鼻頭、下巴和面頰等部位，薄薄上一層控油妝前乳。建議選擇帶有調色及防曬效果，降低因使用過多產品而出現擦膠碎的機率。

Step3：按壓式上粉底、碎粉

持久底妝除了要選對持妝、啞光的產品，上妝手法也是關鍵。先以一字型粉底掃將粉底液平鋪於臉上，再用乾粉撲邊按邊壓，將底妝按實，接着可以在面中在上一層粉底，令面部更飽滿。定妝時用粉撲沾取足量碎粉並按壓上臉，再由手背感受底妝是否乾爽，然後噴上一層定妝噴霧即可。