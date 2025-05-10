Liam Payne遺產被舊愛接管　8歲兒子等到25歲先可繼承

英國男子組合One Direction成員Liam Payne上年從阿根廷酒店墮樓身亡，終年31歲，留下2,859萬5,000英鎊遺產（約2億9593萬港元），扣去債務後餘下2,428萬英鎊（約2億5,127萬港元）。Liam生前未婚，亦未立遺囑，根據法例如果他是未婚家長，遺產將由子女平分，也就是說，將由他與41歲英國女歌手舊愛Cheryl所生的8歲兒子Bear全盤繼承，Cheryl則擔任遺產管理人之一。

不過知情者透露，Cheryl與遺產基金信託人溝通後，為了保護Bear而禁止他在至少25歲前動用遺產：「佢覺得要等到Bear歲數去到佢可以對財務作出明智決定先。佢想阿仔喺冇錢打底下保留人生目標同邁向成功嘅動力，佢亦好清楚好多人會為咗錢接近佢。Cheryl想做盡一切去保護Bear，確保適當時機啲錢先落到佢手上。」該筆遺產暫時會用作投資。Cheryl曾是Liam參加歌唱比賽真人騷《The X Factor》時的評判，2016年發展姊弟戀，翌年誕下Bear。兩人於2018年宣布分手。