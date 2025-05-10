【營事檔案】口水雞卷

口水雞是四川的經典菜色，通常是白斬雞肉加上麻香的麻辣汁，由多種辛香料調製而成的醬汁令人想到就口水直流，因此就命名為口水雞。而口水雞的醬汁由大量的花椒以及辣油製成，由於醬汁就較為油膩，今次的食譜就減少了使用的油分，但風味一樣同時更為健康。

雞扒：優質蛋白質來源

雞扒是這道菜的核心食材，將其卷起製成雞卷。雞扒可提供豐富的優質蛋白質。蛋白質是人體細胞、組織和器官的重要組成部分，對於肌肉修復、免疫功能和激素合成至關重要。雞肉中的蛋白質含有人體所需的全部必需氨基酸，且雞扒當中的脂肪含量較少，更適合作為日常蛋白質的來源之一。此外，蛋白質還能提供持久的飽足感，有助於控制食欲。

黑芝麻：豐富的鈣質

黑芝麻為這道菜達到點綴及增香的作用，雖然用量不多，但黑芝麻都有著不容忽視的營養價值。黑芝麻是鈣質的優質來源，鈣質對於骨骼和牙齒的健康至關重要，同時也參與了肌肉收縮和神經傳導等功能。每100克黑芝麻含有約975毫克的鈣，遠高於牛奶的鈣含量。對於乳糖不耐症或素食者來說，黑芝麻是補充鈣質的良好選擇。

口水雞卷

材料：

雞扒 2塊

調味料：

蒜蓉 1茶匙

辣椒粉 1茶匙

黑芝麻 1茶匙

花椒粒 10粒

豉油 2湯匙

陳醋 2茶匙

鹽 1茶匙

醃料：

料理酒 1湯匙

鹽 1茶匙

胡椒粉 適量

做法：

1) 雞扒印乾水份，用刀平均在雞扒上面介開，但不要切斷

2) 雞扒加入醃料醃15分鐘以上

3) 在錫紙放上雞扒，先將雞扒卷起，再用錫紙卷實，兩端再扭緊，固定形狀

4) 雞卷隔水蒸20分鐘，然後剝開錫紙隔去汁水，但留起

5) 再卷回雞卷，再放入雪櫃雪30分鐘以上

6) 在蒜蓉、辣椒粉、黑芝麻、花椒粒中加入2茶匙熱油，再加入剩下調味料及適量蒸雞的汁水拌勻

7) 由雪櫃取出雞卷，切成厚片，倒入醬汁，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。