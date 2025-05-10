大S離世百日S媽過最傷心母親節　具俊曄小S留家相伴

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月在日本病逝，明天（11日）正好是大S逝世百日，成為S媽最心碎的母親節，小S昨晚邀請星友們輪番寫文談「大S影響我最深的一件事」或者「我最想念大S的一件事」，送給S媽做為母親禮物，然而外界關心第一個沒有大S的母親節，S媽要怎麼度過？對此，小S老公許雅鈞回應：「我們在家裏吃飯，沒有要到外面。」

據悉，由於仍處於傷痛中，S媽提不起勁出門，也沒有心思過節，於是由小S、許雅鈞、具俊曄、大姊徐熙嫻、外孫子女等齊聚，都待在家裏，一起陪S媽，然而一家人相聚，除了互相安慰外，也是S媽最大的支撐力量，而S媽最近的心情是時好時壞，因為明天母親節讓她感觸最深。

小S沒有出門，也無心工作，最近已搬離和老公常住的帝寶豪宅，改和S媽、大姊一起住，就近照顧S媽，而具俊曄因為想跟大S待在同一片天空下，一直沒有離開台灣，因為有2人和其他家人的陪伴，相信S媽即使傷心難過，明天母親節應該過得不孤單。

玖壹壹團長春風（洪瑜鴻）今凌晨發文，透露4點接到小S來電，請他響應這次的運動，春風也表示小S「今天的聲音聽起來特別的薄弱，讓人蠻心疼的！」春風今上午發文，表示：「稍早接到S姐的電話，平常時打來都精氣神十足的她！」如今聲音聽起來特別虛弱，他晒對話截圖，可見小S提醒春風文末要加3個Hashtag，分別是「#大S影響我最深的1件事」、「#我最想念大S的1件事」、「#徐媽媽請好好愛護自己」，春風也對小S喊話，說：「姐…妳要堅強喔…！！」

此外，和大、小S友好的造型師Oscar更是晒出大S和具俊曄舉行家宴時的照片，可見小S開心的抱着姊姊跟姊夫，Oscar說：「大S離開之後，我夢見她好幾次，夢裏，我對她說謝謝，她用她最甜的語氣、最經典的微笑看着我說『不客氣』，她還是一樣美，一樣動人，笑容如過去那般溫柔甜美」，「大S影響我最深的一件事，是她的勇敢，她敢愛、敢恨、敢為自己活得漂亮，她教會我，女人可以既時髦又強大、既柔軟又自信，那不只是風格，而是一種態度。這世界上真的有幾個人，會用盡自己的方式，溫柔地愛你，她就是那樣的存在。」