范瑋琪爆大S拔喉前最後通話　25年好友連名都寫錯

小S為了安慰S媽發起群星思念大S活動，昨晚蔡康永、羅志祥、楊丞琳等都發文追憶永留大家心中的女神，大S生前信奉基督教，在昨日（10日）深夜時分，范瑋琪也在社交網寫下對她的思念：「還記得在最後拔掉呼吸器之前，我們通上了最後的一通電話，我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷！」身為基督徒的她深信「你已經去了更好的地方，相信未來我們會在天家相聚。」怎料，她圖文並茂的發文，卻被網友捉到錯字，將大S的「珊珊」（大S乳名）誤寫成「姍姍」，被寸「25年好朋友連名字都寫錯」、「傻眼…連珊都寫錯，你到底還想幹嘛？」事後，范瑋琪也立刻改正錯字。

范瑋琪回憶第一次見到大S是在節目《娛樂百分百》：「當時的我非常緊張，還記得大S就在主持台上，對我說的第一句話是：我覺得你好適合當我們的朋友喔！聽到的當下真的是受寵若驚，在這之前只有看過他們的節目，沒想到兩姐妹會這麼熱情，對於第一次遇見他們的我覺得他們兩個是個可愛又心地善良的女生，大S很快的接著說：我覺得你的氣場跟我們真合，我們一定可以變成好朋友！」

范瑋琪難忘跟大S的所有「第一次」，自己的第一次發片、一同喝下午茶、一起逛街，一同遊日本：「回想這這25年來，都是很多很美好的回憶，在我心目中，珊珊（指大S）是個非常非常堅強的女生，但她也有脆弱的一面，當她脆弱的時候，我們不會刻意觸碰，姐妹們都懂的給予遠遠的關心以及陪伴，也是對她最好的方式。」

在范瑋琪的眼中，大S是一位很美麗很認真生活認真工作的大明星，同時也把家人、朋友們照顧得無微不至：「還記得當時珊珊一懷孕，馬上就給了我好運棉，因為她知道我備孕了三年但都沒有成功，我真的真的非常感謝她第一時間想到我。」

今年徐媽媽將面對喪女後的第一個母親節，范瑋琪鼓勵徐媽媽「要堅強要勇敢，我們都在！」，並寫下「珊珊～我們會永遠永遠的想妳」，文末，還加上一顆大愛心，表達對已故摯友永恆的愛與不捨之情。

而同樣是大S好友的范范老公陳建州（黑人），發文讚大S的善良深深影響到身邊的朋友：「大S從小就展現出對弱勢群體的關懷，記得我們高中時期每次的行程，都是我騎着摩托車，載着她去買飯菜、飯盒和保暖衣物，然後送給那些獨居的老人們。」他憶述大S去探訪一位獨居老人「瞎爺爺」，不僅僅是例行公事，而是發自內心的關心對方，每當有空都會送飯菜給「瞎爺爺」，雖然當時「瞎爺爺」來不及在離開前跟大S道別，但通過社工轉達謝意，「她的不離不棄，讓瞎爺爺在生命的最後一刻感受到了一絲溫暖和關懷」。

最後他表示：「大S的善行不僅影響着我們的朋友圈，她的精神在每個人心中生根發芽。她教會我們，善良是最美的品德。即使在光鮮亮麗的螢光幕前，她所展現的，不僅是她的才華，更有對社會的正面能量和影響力。這份影響一直延續到現在，讓我們每個人都想要做得更好，心存善念。」又言我們會代替珊珊，照顧徐媽媽！同時也想對徐媽媽說一聲『謝謝』，感謝她生下如此特別的女兒。

另外，男星柯震東分享自己與大S的相處經歷，當時他因為怕尷尬加上自身習慣，以自嘲來拉近距離，但沒想到一段時間後，大S竟主動找柯震東説話，並叮囑他：「不要覺得自己人生有多悲傷！也不要後悔自己人生已經做過的選擇！」然後大方跟他分享自己人生碰到的問題，他回憶：「必須直說，我們很常碰面，但好像沒有熟悉到可以大聽到你的人生的程度，但這或許就是你的溫柔，你看出了我習慣性拿自己自嘲與開自己玩笑的性格，你看出我其實心裏很累，你看出我的悲傷已經不是悲傷。」

柯震東直言：「我以為我們只是點頭之交的朋友，那一晚，那幾晚，你教會我要抬頭挺胸的往前走！那些雜事與後悔算甚麼，未來還長着呢！」並對大S說：「姐！妳永遠永遠會存在在每個世代！至少，我絕對不可能忘記那可能對妳微不足道但卻認真改變我的那一晚。」