關智斌去錯日子睇五月天啟德騷　敗走九龍城被衛詩雅寸爆

關智斌（Kenny ）被揭是揸手8層樓的樓王，可見他頭腦精明，理財有道，不過聰明仔亦有烏龍時。他在社交網分享往啟德體藝園主場館捧台灣天圑五月天首場演唱會的短片，見行色勿勿的他趕到索晒氣，仲話上兩次睇假中環海濱活動空間舉行的五月天演唱會時，因為是VIP身份可以在特別通道落車，不過因太喜歡五月天關係，所以今次自費也要入場，更不介意和普羅歌迷一樣，行10幾至20分鐘的路睇騷，可是首場演唱會已比本定7時已遲了20分鐘開騷，但他和經理人竟然以為是7時半才開始，而最大問題是7時35分仍在搵路階段，他說：「我哋啲時間明顯好差。」最後行到身水身汗，終於到達場館門口，他和經理人才驚覺搞錯日子，Kenny謂：「今日係5月9日，票務姐姐話我哋張飛係5月11日，好，點會咁架，後日再睇啦，拜拜啦。」連他自己都大拍手掌讚自己好叻。

Kenny和經理人難得到啟德一遊，惟有轉戰鄰近的九龍城搵好西食，當經理人問他去哪裏時，他扮發脾氣說：「你仲講，我嬲你呀，（經理人據理力爭指係Kenny話係9號星期五睇騷）點解我一直記得係9號，原來11號，不過你可唔可以話我知九龍城有咩食，因為我好耐冇嚟。」由於其經理人呼籲網友留言分享對Kenny擺烏龍的睇法，有網民讚：「叻仔！」、「早到好遲到,當探路囉！」，「我都試過啦」還有不少網友提醒他是7時開騷,勿再搞錯時間。

而影后衛詩雅就留言補刀：「一個成功嘅男人就係會作出精密嘅安排，好明顯你係特登早兩日去視察吓環境先啦！關智斌！你真係好叻呀！你係我偶像！」Kenny即回：「咪就係囉！大家誤會咗我啦！好在你冰雪聰明！」阿Sa即留哈哈笑Emoji，極爆笑！