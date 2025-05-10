親民端陽糉　開心過節

今個端午節，除了酒店外，不少餐廳小店亦有推出應節五月糉，讓巴絲打可以與親友品嘗親民端陽糉，開心過節！

菇菌香四溢

近年多了人茹素，有見及此，各大品牌亦相繼推出素糉，好似本地健康飲食概念連鎖品牌趁佳節將至，除了人氣的五穀豚肉糉、原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉、原粒瑤柱金腿香菇上海糉和黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉外，還有素食的陳皮豆沙蓮子百合梘水糉及全新的牛肝菌姬松茸素糉。新素糉用上姬松茸、冬菇和蓮子等炮製，口感豐富又健康。至於喜愛甜口味的，就不要錯過陳皮豆沙蓮子百合梘水糉，用上了低糖配方，清甜又富陳皮的獨特香氣，齒頰留香。於即日至5月28日期間、選購指定數量享送糉券、湯包等；另於推廣期購買端午糉禮券/e券，可以加購價加購升級版「圍村豐味盆菜」或「至尊素食盆菜」e券，豐盛過節。

鹹甜款式多

香港人口福不淺，不用出埠也能嘗到各地美饌，本地老字號餅店趁端午節推出多款鹹甜五月糉，既有粵式，亦有坊間少有的台式，包括雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉、陳皮豆沙梘水糉、XO醬五花腩肉糉，以及徇眾要求再度推出的台式五香肉燥糉。呈現樸實香醇台南古早風味的台式五香肉燥糉，選用台灣優質肉燥入饌，並加入自家秘製醬汁調味的五花腩肉，炮製出濃郁肉香；肉汁更滲透到外層香軟煙韌的糯米之中，誘人得很。想一次過品嘗多重鹹甜滋味，品牌推出的「種粽滋味」套裝是不錯之選，包括雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉、XO醬五花腩肉糉及陳皮豆沙梘水糉，大滿足！此外，網店及門市亦同步推出多種優惠，前者於即日至5月16日，後者則由即日至5月31日，筍住歎！

優質又實惠

連鎖快餐店今個端陽帶來「極上一哥粽」系列，包括矜貴之選的XO至尊鮑魚燒腩糉、滋味配搭的一哥瑤柱糉、熱賣推介的五香鹹肉糉及素食必試的素食蟲草花養生糉4款口味，以及今年全新的輕嚥料理的瑤柱蛋黃鹹肉糉，細心地照顧到長者或有咀嚼及吞嚥障礙者的需要。當中的XO至尊鮑魚燒腩糉可以說是矜貴親民之選，用上原隻鮑魚及厚肉花菇，加入甘香五花腩之餘，以XO醬烹調，用料上乘又澎湃，鮮味滿滿。品牌同步推出多款套裝，包括一哥瑤柱糉配上五香鹹肉糉或蓮蓉糉或紫米桂花豆沙糉、XO至尊鮑魚燒腩糉配一哥瑤柱糉加五香鹹肉糉或紫米桂花豆沙糉加蓮蓉糉等，有鹹又有甜，有傳統又有新派矜貴之選，送禮自用皆宜。於即日至5月12日期間還推出母親節限時優惠，會員於分店選購任何3款糉券即送電子現金券呢！