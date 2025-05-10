姚焯菲4年前唱《戀愛預告》片離奇翻Hit　同《中年3》參賽者有關？

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）於4年前參加《聲夢傳奇》時獻唱《戀愛預告》的舊片，最近離奇翻Hit，由2021年至今年5月9日為止，在網上影音平台的累積收看次數已高達逾649萬，且有網民發現該不夠4分鐘的短片，近日收看次數字更是兩位數飆升。

在網上流出的數據中，名為「夢奇傳奇 第8集 姚焯菲Chantel《戀愛預告》歌聲甜美》Video由本年4月至5月3日為止，收看次數每日平均增幅為1至2千的收看次數，可是由5月4日至6日為止，最低是增幅逾3千收看次數，而最高為1萬，即比之前近乎約有10倍的收看次數 ，令人嘖嘖稱奇。有傳「Chantel版《戀愛預告》」再「爆數」，跟無綫歌唱節目《中年好聲音3》中的參賽者陳芷盈有關。

有網民分析指陳芷盈在《中》節目第32集中，向偶像陳百強致敬獻唱《戀愛預告》，當時她聲稱：「自己真係好鍾意陳百強！」更被節目更推介她是「今次再度唱出初戀嘅感覺」，當晚亦獲得89分高分，可是網民卻反應兩極，兼且留下的評語頗mean，指陳芷盈表現失準兼揀錯歌：「佢唱咗慢Beat版喎」、「成首歌都係鼻音」、「最慘係啲評判，要扮投入」，亦有網民指「中女預告真心難頂，仲要模仿『國民初戀』唱法，睇完真心佩服，無言了！」有網民留言謂：「識聽，一定聽Chantel版本。」