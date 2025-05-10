周奕瑋41歲被驗出嚴重脂肪肝　醫護6招令脂肪肝回復健康

【特約報道】金牌司儀周奕瑋，但有着童顏及身形保養得宜的Jarvis原來早已41歲，最愛到處覓食但仍然保持身形適中，自以為身體健康，所以從未做任何身體檢查，近日機緣下到檢測中心接受肝臟檢查Liver Scan & Fibro Scan，被驗出患有嚴重脂肪肝，令他驚訝不已。

在最近YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」中，周奕瑋就展示了自己接受肝臟檢查的過程。檢查人員指，周奕瑋出現了「嚴重脂肪肝」，李姑娘表示肝臟脂肪指數小於238（dB/m）為正常，280（dB/m）以上已經嚴重， 395（dB/m）比正常超出100（dB/m）是一個重度的數字，而在肝的軟硬度方面，都超標，需要重點處理肝臟。

出現2件事恐已中招

周奕瑋youtube頻道指出自己有口氣/口臭、有口苦問題，以及成日覺得累兼無咩精神；醫護提醒，要留意飲食中過多的糖分和膽固醇，「身體吸收唔晒就會儲存落個肝」，又叫他多做運動及食護肝食物或能淨肝排毒食品。醫護再提醒如果患有脂肪肝或其他肝臟問題，最好每半年進行一次檢查，一般人每年檢查一次即可

醫護6招令脂肪肝回復健康

1) 多做運動；

2) 減鹹減辣減重味；

3) 減咖啡奶茶；

4) 多食護肝食物；

5) 11點前瞓；

6) 護肝保健品。

脂肪肝問題在本港愈來愈普遍，病情若惡化，有機會演變為肝硬化、肝癌。據衞生署資料，脂肪肝症狀並不明顯，醫護6招令脂肪肝回復健康，有助消除脂肪肝。