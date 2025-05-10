艾威太太病情告急入ICU　緊急公開呼籲有心人活體捐肝救妻

藝人艾威太太陳美玲（Lisa）因有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，早前他出席活動時，已透露太太因病情告急，正在輪候換肝。他當時表示：「兩個月前太太情況開始惡化，出現黃疸、水腫，要入急症留醫，一直出出入入，到3月中就一路喺醫院，因為屬於大手術，今日仲要check腦血管，因有機會中風，所以先要評估心理同各方面。」

怎料，艾威今日（10日）在社交平台緊急呼籲：「各位，由於我太太Lisa的病情危急，在大概兩個月前已排期輪候換肝，可惜至今仍未有合適的肝臟，她的年輕家庭成員亦全部健康不合格，現惟有盡最大努力，在此呼籲一下，希望有熱心人士願意作出幫忙捐贈，香港現時肝藏移植技術已非常成熟，捐贈者出現意外的情況低玨1-2%，Lisa的血型是O+(O positive)，如有熱心人願意作出捐贈，可致電852-61210096，聯絡吴先生，不勝感激。」

艾威接受傳媒訪問時，表示太太正在醫院深切治療部留醫，並指：「其實已經是十萬火急。」由於情況緊急，已經排到輪候名單前到位置。他讚太太心理質素好過自已，即使有病在身亦表現樂觀。其實他之前為籌集醫藥費出盡方法，又試過北上做直播企足9粒鐘，總之有錢搵就做。試過太太想吃白果粥，他不懂親自烹飪，結果四處搜尋粥檔，走到要搭幾個地鐵站買一碗太太心頭好，他對太太的情深令身邊不少朋友亦動容。