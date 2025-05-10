陳茵媺母親節獲仔女送驚喜：佢哋會用自己利是錢買花

藝人陳茵媺今日（10日）出席蔬果活動，提到明天母親節，她稱交由小朋友安排為她帶來驚喜，而她就負責給奶奶安排：「老公（陳豪）會教佢哋點同我慶祝，以往會High Tea，佢哋會一齊送花，因為我好鍾意花，不過都係老公準備，但小朋友會用自己嘅利是錢，雖然老公唔係咁想用佢哋嘅錢。因為老公都忙，所以好難得一齊High Tea。」

提到上月生日，陳茵媺笑言上月非常忙碌，因為自己跟女兒及陳豪也是4月生日：「囡囡每年都好期待生日，因為以往我都會幫佢搞到好豐富。」她指陳豪雖然忙於拍劇，仍抽空一小時返家為她慶生，令她十分驚喜：「我哋兩個都係好注重儀式感嘅人，覺得生日一定要一齊過，慶祝對方嚟到呢個世界，而且一年只有一日。」

另外，有指陳豪一個撐起全家，壓力大，又忙拍劇及咖啡店生意，以致頭頂出現脫髮現象，茵媺表示未有留意：「我冇留意，不過佢真係好忙，又要拍劇又要打理咖啡店生意，我覺得佢依然係咁靚仔。（依家港人北上，影響咖啡店生意？）我又唔覺得，生意OK，Very Good，我身邊好多朋友同我一齊，都鍾意飲杯咖啡嚟放鬆吓，呢個已經成為習慣。」