周嘉洛認上陳瀅屋企　7字揭真實關係

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》今日（10號）在荃灣舉行「共迎母親節」活動，劇中30多位演員劉丹、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、周嘉洛及譚輝智等出席，眾人在台上大玩遊戲，現場氣氛熱烈。受訪時古佩玲透露雖然媽媽不在港，但自己已經訂好一大紮花，明早就會送到媽媽手上，晚上再與媽媽視訊一起看電視，周嘉洛則指會陪媽媽食飯，幫忙做家務。

問到周嘉洛已很久沒有出現，他表示：「都唔係啊，經常都有行下街。（同邊個行？）工作夥伴又有，不過主要自己行。（冇叫陳瀅陪你？）完全冇，點解咁諗嘅？（之前影到你去佢屋企？）一大堆人去佢屋企玩。（但係話你自出自入？）佢哋係咁講，但事實唔係咁。（咁你有冇單獨去佢屋企？）冇。（有冇發展機會？）暫時係好好朋友。」

劉丹與譚輝智齊接受訪問，劉丹表示明天母親節雖要開工，但因早放會陪老婆食飯，孫女亦正神神祕祕為嫲嫲準備驚喜，輝智則透露上星期已經與太太、妹妹、外母等一堆母親慶祝，又送花又切蛋糕，孫輩則會畫心意卡，是每年的指定動作。

劉丹更分享道：「其實我後生個陣，好少人過咩節日，後尾啲十零廿年先多人注重呢樣嘢，都好嘅，至低限度每年一次提醒下啲人對媽咪好啲，其實唔應該一年一次應該每日都係母親節。（係咪有孫女之後呢啲節過得特別開心？）緊係啦，之前佢細細個陣過節會畫畫比我哋，但個時啲畫睇到得啖笑，總之有個公仔，最上邊有兩撇鬚就係我，個頭髮長就係嫲嫲，無論佢畫咩都好啦，我哋睇落都覺得靚。」問到孫女會不會向媽媽楊冪講母親節快樂，劉丹則避答：「唔好問呢啲。」

《中年好聲音3》明晚將迎來決賽，《中2》出身的輝智大讚7強每個都很強，很期待在新場館聽他們唱歌，問到有沒有tips給他們，輝智笑言：「我邊有啊，我自己都仲驚，佢哋好犀利㗎啦，經驗豐富，所以我當睇show。」在旁的劉丹則指：「呢一屆真係好過你之前個屆。」輝智即表示今屆參賽者都很厲害，更笑言若自己今年參加，現在就不能坐在這裏，劉丹則直言自己看好黃博，男參賽者則對張與辰和李金凱較有印象。

問到早前曾參演《愛．回家》的演員秦翊洛光顧牛腩店拍攝與老闆起衝突一事，劉丹直言拍攝前通知是基本禮貌，若對方不同意拍攝便行遠些，勉強沒有好結果，又會令雙方都不開心。另外，藝人艾威今早在社交平台為太太發出緊急呼籲，希望有好心人捐肝，曾與他合作過的劉丹聽聞後亦為他呼籲，希望有合適的人願意捐，祝願他太太吉人天相。