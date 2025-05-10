全新V8混合動力 Flying Spur Mulliner抵港

結合Mulliner獨特工藝與風格的全新Flying Spur Mulliner於Bentley HK- DCH的The Touch of Mulliner活動中和車迷見面。全新Flying Spur Mulliner不僅採用雙色車身、立體菱形格紋鍍鉻面罩及全新格紋通風口設計，廠方更專為車型獨家設計了8種三色皮革配色選擇。柔軟的皮革座椅配有標徽，車內適當部位採用永續橄欖棕色皮革。即便是放鑰匙的展示盒，也採用和車輛內裝相同的皮革精心製作而成。無論看向那個角落，都能體會到對細節無比用心的痕迹，包括獨家獨家時鐘到儀錶板上展示的車輛本身輪廓，處處展現Mulliner對個性化奢華細節的極致追求。動力方面，車載由V8引擎和電馬達組成的Ultra Performance Hybrid混合動力系統，坐擁782PS綜合最大馬力及1,000Nm綜合最大扭力，3.5秒完成0-100km/h加速，極速達285km/h。

同場還展出搭載全新V8混合動力的Continental GT Speed First Edition及提供4.0l雙渦輪增壓V8引擎或3.0L插電式油電混合動力系統訂製選擇的Bentayga S Black Edition特別版車型。相關活動即日起至11日(星期日)舉行，車迷可別錯過。