美國最新票選　Top3遊樂場

對機動遊戲情有獨鍾的朋友，前往擁有數以百計主題樂園的美國肯定盡興！當地報章《USA Today》每年會舉辦讀者投票選出十大最佳主題樂園，剛公布的賽果由密蘇里州的Silver Dollar City連續3年奪冠！該園區既擁有數一數二激快、陡斜兼離地超高的旋轉過山車，同時又有與別不同的地底洞穴探索，娛樂元素多不勝數。另外，獲第2及第3位的賓夕凡尼亞州Knoebels及佛羅里達州SeaWorld Orlando各有賣點，同樣叫人樂在其中！

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礦鎮背景 洞穴探險

早於1960年開幕的Silver Dollar City位於美國密蘇里州布蘭森市，是一座以1880年代礦鎮為主題的樂園。園內結合了機動遊戲、百年洞穴探險、傳統工藝展示與季節性慶典等元素，焦點有多達7款過山車，最出名及造價高達US$2,600萬（約HK$2.02億）的 Time Traveler，是全球最快、最陡、最高的旋轉過山車之一，時速達80.8公里、車程會從10層樓高作90度垂直俯衝，加上3次倒轉，絕對是膽量大挑戰。另有首創雙桶滾（720度旋轉）、時速109公里的木製過山車Outlaw Run，最激一段從16層樓高以81度墜落並加上3次倒轉，令人叫破喉嚨。園內另一重點是被譽為「密蘇里州最深洞穴」的Marvel Cave，提供1小時導覽，讓你探索全美最大洞穴入口Cathedral Room，了解5億年石灰岩地質與19世紀採礦歷史，你也可參加僅靠油燈照明穿越原始洞穴的行程。園區同時提供多個精彩歌舞表演，例如酒館風格歌舞喜劇《Frontier Follies》等。此外，樂園被美國國會認證為「美國工藝之鄉」，每日有100位工匠示範玻璃吹製、木雕等傳統技藝。門票US$ 92起（約HK$718）。

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免費進入 豐富多彩

早在1926年開業、位於賓夕凡尼亞州Elysburg的Knoebels Amusement Resort，以全美最大免費入場公園作賣點。園區擁有60多項老少咸宜的收費設施，最有名是Phoenix過山車，連續6年獲選為「全球第一木製過山車」，以時速約72公里衝擊雙折返式軌道，沿途能俯瞰Susquehanna河谷全景。還有90度自由墜落加4次旋轉的Impulse過山車、全球唯一木製無軌過山車Flying Turns、從45米高落下的跳樓機StratosFear、懷舊感十足的旋風飛椅Whipper、超過10年獲選「最佳黑暗乘搭體驗」的Haunted Mansion等，款款都激發你的腎上腺素。另有多達25個攤位遊戲，包括射籃球、丟波、射擊、棒球、保齡球等。此外有多個合家歡設施包括收藏1870年以來的古董旋轉木馬與文物的Carousel Museum、免費近距離觀察鷹隻的Bald Eagle Habitat、展示工業時代古董機械的Americana蒸汽工具展、體驗淘金樂的Mine Sluice，還有游泳池、露營地和18洞迷你高爾夫球場等。就算在園內不花分毫，亦可免費欣賞表演及使用野餐場地。遊樂設施費用各US$2起（約HK$16）。

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多重接觸 海洋生物

位於美國佛羅里達州奧蘭多的SeaWorld Orlando於1973年閞幕，園內分為7個區域，最大特色是將海洋保護和動物相關教育，與遊樂設施融為一體，除了有大型水族館及多個棲息地可觀賞殺人鯨、紅鶴、海牛、海獅、鯊魚及海龜等生態，還有30分鐘的「白鯨導覽」教人了解白鯨的生態、另有「海豚邂逅計劃」讓參加者於Dolphin Cove餵及觸摸海豚，而新推出的「終極企鵝冰上體驗」可踏進-2°C的仿南極棲息地與5種企鵝包括國王企鵝、阿德利企鵝互動。遊樂設施方面，園內有多列經典過山車，包括有魔鬼魚外形、佛州唯一俯臥姿勢的飛行式過山車Manta，還有軌道設計模擬鯊魚獵食路徑、被喻為奧蘭多最高最快過山車的Mako，也別錯過剛於5月初啟用、全球首創「動感模擬加真實北極生態」沉浸式體驗的Expedition Odyssey，車廂邊呈現模擬穿越冰川與潛入冰洋的離心力、邊播放4K北極圈實景影片，結束後即到達白鯨及海象的園區棲息地作近距離觀察。此外更精心打造了《芝麻街》主題區域Sesame Street Land，重現了電視節目中的經典場景。門票US$89.99起（約HK$702）。