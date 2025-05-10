《中3》趙承浚自爆目前「分居」　老婆主動傳訊息講陳靜

無綫唱歌綜藝節目《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》將於明日（11日）在啟德體藝館舉行。七強參賽者包括張與辰、黃博、李金凱、趙浚承、劉洋、占士丁丁以及陳芷盈今日到場館最後綵排，及按暫時累積總分㨂選出場序，最高分的黃博㨂最後出場，而暫時最低分的占士丁丁在無得選擇下只能㨂第一個出場。

「女大魔王」黃博㨂最後出場，並非想做壓軸，只是第一圈的出場序。她認同賽制，指節目組已很努力做到公平及尊重參賽者，每個人都有自己的心水出場序，自己揀最後，是因為大家都唱得好好，所以當大家都唱完，舞台就屬於自己，可以好好享受整個舞台。

陳芷盈㨂第3位出場，覺得很理想，太早出場會緊張，最後又會怯。張與辰認為所有參賽者都好有才華，認為未必第一個出場就不利，反而可以聚精會神去演出，所以希望抱住盡情去玩的心態。他選了第五位出場，並非是幸運數字，笑言幸運數字其實是7，但被黃搏㨂了。

他們各自有撒手鐧，陳芷盈興奮表示正加緊練舞，這是她第一次過人跳唱表演，張與辰見過芷盈練舞，大讚舞技好正。而張與辰的撒手鐧就是歌衫，透露專誠請時裝設計師設計了三套戰衣，講笑說：「Deep V開到肚臍。（勁過古淖文？）會再低啲。」又透露每套歌衫會配合髮型，所以近日刻意戴帽保留造型神秘感。至於黃博的撒手鐧？她笑說：「我手頭緊啲冇資源，如果入到最後一round，希望展示最原始的黃博聲音。」

另外有指陳芷盈向偶像陳百強致敬獻唱的《戀愛預告》，近日令姚焯菲4年前唱《戀愛預告》片翻Hit，她有留意此事，直言沒有姚焯菲唱得好，覺得可以推進歌手的歌是好事，她說：「自己講起都有啲尷尬，自己有個心願，希望推廣廣東歌。」提到有網民對她加以抨擊，她沒有不開心，會加以反省及改進，明白不會全世界都鍾意自己，自己會欣賞自己及再進步，給予正面心態。

資深藝人劉丹也有留意中3賽事，表示欣賞黃博和張與辰，黃博表示這九個月來賽程，經常在TVB遇見很多前輩，得到他們認可表示非常感謝，張與辰表示有如打了一支強心針，更加期待明天的演出。

趙承浚選擇第二位出場，認為第一位出場會好大壓力，原來以前參加比賽也試過第一個出場，會好驚慌。因擔心今晚失眠，會食定退熱藥及早點上床休息。他透露太太和兒子從北京來港支持，暫時「分居」，太太分擔照顧小朋友重責，讓他專心備戰。他表示老婆是他幸運女神，對近日爆出他曾經與陳靜拍拖，他表示：「老婆有send報道畀我睇，好在好耐之前就交代咗，結婚前已經如實交代晒，冇一字虛言。」又透露太太收到網民挑機留言：「唔怪之得forever love唱得咁好，原來諗住嗰個。」幸好太太大方沒有所謂：「不過太太同我講嗰一刻，我個心都離一離，好彩太太話講笑。」並即場獻唱forever love向老婆隔空示愛。他表示與陳靜離合兩次，分手至今10多年沒有聯絡。

趙承浚又被指得到譚詠麟加持成內定冠軍，他並不覺得如此，表示以前是阿倫公司藝人，自己都想做好成績給他看，跟阿倫也有見面，對方向他打氣加油，但不會特別邀請對方來看表演，因為門票很少只能夠邀請家人出席。