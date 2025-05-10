Wi-Fi耳機初登場　靚聲過藍牙？

耳機改用Wi-Fi取代藍牙連線都傳咗好耐，到近日終於有這樣的耳機面世，它就是小米Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)。搭載Snapdragon Sound技術套件及Qualcomm XPAN技術，支援高達4.2Mbps的傳輸頻寬，帶來96kHz/24位元的無損傳輸，理論上比藍牙傳輸更能保留音訊細節，還原原始聲音。此外，它首創耳機雙揚聲器技術，可獨立驅動高低頻單元，降低兩者信號干擾，提升聲音清晰度。

日系耳機很喜歡以專業調音作賣點，這款耳機也有此特色，由Harman Golden Ear團隊主導調校，帶來更深沉的低音與悅耳音樂。用戶更可按需要調節6種均衡器，打造個人化音色。針對打機，它支援LE Audio，延遲時間低至50毫秒，減低遊戲聲畫不同步的機會。電量方面，它擁有40小時續航力，只需充電10分鐘即可播放4小時。

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Nothing旗下子品牌CMF主打高性價比，最新CMF Buds 2幾百蚊有交易，卻配備了11mm PMI驅動單元、Dirac Opteo調音、48dB混合主動降噪(ANC)、IP55防水及空間音效功能，規格絕不失禮。充滿電連充電盒最長可運作55小時，充10分鐘即有7.5小時電量。